Bomba en Televisa: Julián Gil hunde a Marjorie de Sousa y filtra íntimo secreto tras su ruptura

Ciudad de México.- El conocido actor argentino Julián Gil, quien está al aire en Televisa con la telenovela La Herencia, nuevamente está dando de qué hablar debido a que hace unas horas hizo fuertes declaraciones sobre su romance con la actriz venezolana Marjorie de Sousa.

El villano de melodramas como Sortilegio y Por amar sin ley dio una íntima entrevista al conductor Yordi Rosado para su canal de YouTube y contó detalles sobre su niñez y también porqué se dio su ruptura con la madre de su hijos menor Matías.

Sin temor alguno, Gil señaló que la principal culpable de que ellos acabaron su romance fue la madre de Marjorie, Gloria Rivas, y no solo declaró eso, sino que además destapó que la señora tendría un serio problema de alcoholismo.

Un mes antes del nacimiento de Matías nos vamos a vivir juntos, pero su mamá tiene un problema bien grave de alcohol y esa convivencia a mí se me convirtió en una tortura, esa es una gran verdad. Hasta ese momento, Marjorire y yo no habíamos discutido, pero el primer mes de Matías fue horrible porque la señora no me dejaba acercarme al niño, no me dejaba tocarlo", expresó.

El argentino de 51 años confesó que le pidió a De Sousa que su madre abandonara su hogar y que incluso él se ofreció a pagarle una vivienda cerca de la suya, pero esta se negó y él prefirió mudarse a su casa ya que él había vivido con padres alcohólicos y no quería pasar por lo mismo.

Me siento con ella y le digo 'Marjorie no puedo estar aquí porque me afecta, me están dando ataques de ansiedad y yo no puedo estar viviendo aquí con tu mamá; yo amo a Mati, yo te quiero mucho a ti, yo estoy dispuesto a sacar adelante esta relación, pero yo no tengo por qué someterme una vez más".

Tras la negativa de Marjo, Gil decidió irse del lugar donde vivía su hijo y asegura que fue esto lo que provocó la batalla legal que hasta ahora mantiene con la actriz.

Me fui a mi casa, pasaron cinco días y me citan con un abogado... Ahí empieza toda la parte mediática porque en esa reunión ya se me estaba exigiendo una pensión y un sinnúmero de cosas que ya todo mundo sabe", agregó.

