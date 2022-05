Golpe a Belinda: Examante de Christian Nodal reaparece y confirma que tuvieron amorío de 7 meses

Ciudad de México.- El cantante sonorense Christian Nodal se encuentra metido en tremendo escándalo debido a que una examante filtró detalles de los íntimos encuentros que tuvo con el exnovio de Belinda.

Se trata de la actriz de contenido para adulto Andreina Fonseca, quien es originaria de Venezuela y quien recientemente destapó que tuvo un amorío con el intérprete de Adiós Amor y Ya no somos ni seremos durante 7 meses. ¿Le fue infiel a su exprometida?

En un conocido canal de YouTube, la voluminosa modelo destapó que había salido con un "famoso cantante mexicano" y aunque se negaba a revelar el nombre de este personaje, se refirió a Beli cuando hablaba de él.

La creadora de contenido por adulto comentó que conoció a Christian por una persona que trabaja en su staff y explicó que habían salido de forma "casual" durante siete largos meses.

Luego de desatar tremenda controversia, ahora Andreina brindó una entrevista exclusiva a TVyNovelas para señalar que en ningún momento quiso perjudicar a Nodal y que el youtuber que filtró la entrevista lo hizo sin su autorización.

Ni siquiera fuimos novios, fue algo equis. Ni siquiera quería que se supiera, y le reclamé a la persona que subió el video porque me puede meter en un problema legal, cuando yo no autoricé absolutamente nada", expresó.

Fonseca aseguró que su relación con Christian fue informal y destacó que él aún ni siquiera conocía a Belinda, pero sí mencionó a su exnovia María Fernanda Guzmán pero también aseguró que a ella tampoco la engañó.

Me vi casualmente con él, pero no pasó a mayores, nunca hubo nada escrito, nunca fue nada ni nos llegamos a tomar una foto… Yo estaba recién llegada a México y obviamente soy mucho mayor que él, le debo de llevar unos seis años, pero fue algo casual, salimos y se acabó", aseguró.

Ya para finalizar, la venezolana destacó que ella no busca hacerse famosa a costa de estas declaraciones y añadió:

Para nada, de hecho, estoy superpreocupada. Qué mal rollo que alguien quiera hacer dinero con algo que yo en su momento dije sin intención. No lo hice por hacerme famosa, no lo necesito ni es la forma en la que me gusta estar en este medio, menos hablando de algo que ni siquiera tiene cabida en estos momentos".