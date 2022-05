Luto en Televisa: Ahogado en llanto, galán de novelas sufre dolorosa muerte y da trágica noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido galán de Televisa se viste de luto y rompe en llanto en programa al recordar el momento más doloroso de su vida: la muerte de sus dos padres.

Se trata del querido actor de telenovelas Julián Gil, quien en una sincera entrevista con Yordi Rosado para su programa transmitido por YouTube reveló que tuvo una infancia muy complicada debido a que sus padres sufrían la misma enfermedad: el alcoholismo.

Como se recordará, el argentino-boricua que también vivió en Venezuela, debutó en Televisa en 2009 en Sortilegio y actuó en proyectos como La que no podía amar, Hasta el fin del mundo y Por amar sin ley, hasta que en 2019 perdió su exclusividad.

En 2020 actuó en Médicos, línea de vida y en 2021 regresó para ¿Qué le pasa a mi familia?. Actualmente da vida a 'Próspero' en La Herencia, melodrama protagonizado por Michelle Renaud y Matías Novoa, producido por Juan Osorio.

El actor recordó el luto que atravesó por la muerte de sus padres y rompió en llanto al recordar la lucha de ellos contra este terrible vicio, ya que nada pudieron hacer para ganarle la batalla.

Mami era más agresiva, siempre fue fuerte de carácter. Yo recuerdo verlos desde las 10, 11 de la mañana tomando y ya borrachos. Era muy duro ver que ellos querían salir de eso porque a los dos los vi luchar y no podían".

El actor comentó que en el caso de su madre, la llevaron a clínicas de rehabilitación pero nada funcionó, por lo que sufrió mucho durante su infancia al ver a sus padres en ese estado. Debido a esto, comentó que toma poco alcohol y "casualmente".

Me daba mucho miedo llegar a la casa porque sabía que siempre habría un problema, sabría que habría gritos y en ocasiones golpes. Me daba vergüenza que mis amigos fueran a casa, eso era horrible".

Julián destacó que todavía no ha podido superar ese tema tan duro, además de que lo que más le duele es que ninguno pudo ganarle la batalla al alcoholismo, pese a que lo intentaron.

Sobre la pérdida de su madre, ocurrida en 1999 por enfisema pulmonar ya que también fumaba, dijo: "Mami, los últimos años que yo recuerdo de ella fue durmiendo sentada, con el tanque de oxígeno todo el tiempo".

Dentro de todo eso negativo que pude tener o vivir, fue... tanto mami como papi fueron las personas más importantes de mi vida", dijo ahogado en llanto.

“Creo que no conozco a nadie en la vida que le haya dado tanto y tanto amor a sus hijos y haya luchado tanto. Me afecta mucho saber que luchó y no podía. Hoy en día cuando me pasan cosas lindas o feas siempre me pregunto cómo hubiera sido si ella estuviera. No existe nada en mi vida donde ella no esté presente", continuó entre lágrimas.

De no haber sido por el pu... alcohol, yo la podría haber tenido en vida. Hoy tuviere 80 y pico años y compartiendo conmigo y sus nietos. Al alcohol le tengo un poco de resentimiento", confesó.

El histrión también comentó que sus padres se divorciaron cuando él tenía 13 años y su padre se fue a vivir a Argentina, por lo que él se quedó con su madre en Venezuela. Aunque siguieron en contacto por teléfono, contó que ya nunca lo vio físicamente.

Nos comunicábamos... hablábamos. Se regresa a Argentina me imagino buscando una solución (...) lo vuelvo a ver el día de su muerte. Fue muy duro porque yo tenía como 25 años".

Aunque comentó que con su padre no solía ser muy afectuoso con él, tenían una buena relación. Gil contó que cuando planeaba ir a verlo se entera que está mal de salud, por lo que adelanta el viaje.

"Yo viajaba el miércoles y nos vamos el lunes y justo ese día, fuimos del aeropuerto al hospital. Entramos al área de terapia intensiva y voy y no conocía a mi papá. Estaba hinchado. Estaba totalmente inconsciente, no reaccionaba pero de alguna manera fue lindo porque me acerqué a su oído y le dije que lo quería mucho".

Movió sus ojos y sí sé que se fue con mi mensaje. A las pocas horas murió. Siento que me estaba esperando. Llevaba días mal y me dijeron que se tenía que haber ido hace tiempo pero aguantó", finalizó entre lágrimas.

