Mariana Garza reacciona a las declaraciones de Sasha Sokol en contra de Luis de Llano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz Mariana Garza aplaudió la "valentía" de Sasha Sokol al exponer a Luis de Llano, cómo que fue su expareja, luego de sus declaraciones en el programa de Yordi Rosado.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Debido a que Mariana y Sasha compartieron gran parte de su infancia al pertenecer a Timbiriche, agrupación manejada por Luis de Llano, es que la actriz aplaudió que su amiga “llame las cosas por su nombre” con respecto a la relación que mantuvo con De Llano.

Es un tema muy doloroso, muy…, respeto muchísimo a mi hermana por hacer esta recapitulación y nombrar las cosas con su nombre, ella vivió ciertas situaciones, las vivió de una manera, y en este momento de su vida, a esta edad, se da cuenta que es distinto a como lo vivió y yo, me quito el sombrero", expresó Garza durante su más reciente encuentro con la prensa.

Y añadió: “hay cosas que no están bien y no se deben de solapar y lo que sucedió en este caso con ella está lleno de mucha gente que hoy habla del tema y estaba ahí, eso es raro, yo creo que eso es algo que tenemos que revisar y vamos a hacer, ahí sí me incluyo, vamos a hacer que esto que sucedió sea benéfico para todos”.

Pero al escuchar el nombre de Luis, la artista cambió su postura y únicamente dijo: “No hemos tenido relación ahora, pero es todo lo que puedo hablar del tema”.

Cambiando radicalmente de tema, Mariana Garza externó todo su cariño y apoyo tanto a su excompañera de agrupación Paulina Rubio como a su madre, Susana Dosamantes tras confirmarse que la primera actriz fue diagnosticada con cáncer.

Sí, tuvimos contacto con ella por medio de un video que le mandamos nosotros y ella nos mandó una respuesta y hemos hablado también con Enrique, su hermano, y estando ahí para apoyarla a ella y a Susana. Está muy bien", remató.

Fuente: Agencia México