Mauricio Martínez arremete contra AMLO por 'apoyar' al presidente de Cuba: "Tortura y encarcela"

Nueva York, Estados Unidos.- La mañana de este lunes, 9 de mayo, el cantante Mauricio Martínez arremetió, una vez más, en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador por expresarse de forma positiva sobre el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel.

Como muchos sabrán, durante el pasado fine de semana, el mandatario acudió a Cuba para tratar temas sobre la migración y reforzar las relaciones entre ambos países. Tras su regreso, el presidente de la República Mexicana habló cosas positivas sobre Díaz Canel, durante La Mañanera.

Quiero expresar abiertamente mi gran satisfacción por constatar que Cuba tiene un extraordinario presidente, Miguel Díaz Canel", expresó el mandatario

Estas declaraciones causaron el enojo de varios usuarios en Twitter, debido a la polémica entorno al mandatario cubano, quien ha sido señalado en distintas ocasiones por ir en contra de los derechos humanos, hecho que ha provocado distintas protestas en el país.

Una de las personas que manifestó su descontento con Obrador fue el cantante Mauricio Martínez, quien recientemente dio de qué hablar cuando destapó que había sido abusado por el productor de música, Toño Berumen.

Resulta ser que el cantante de 'No renunciaré', 'Así no te amará jamás','Nadie simplemente nadie', 'Luna Mágica', 'Yo no sé vivir sin ti' y 'Hasta donde llegarás' no se guardó nada y criticó duramente al mandatario morenista.

“Cuba tiene un extraordinario presidente” dice el presidente de México sobre el dictador Díaz Canel, cuyo régimen viola derechos humanos, coarta libertades, tortura y encarcela a críticos (así sean menores de edad), y persigue y encierra a homosexuales y/o simples manifestantes" tuiteó el cantante

