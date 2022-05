"Me desvanecí": Eduin Caz aparece en Instagram tras hospitalización de urgencia y da fuerte noticia

Ciudad de México.- El querido cantante sinaloense Eduin Caz por fin rompió el silencio y aclaró cuál es la razón por la que fue hospitalizado de emergencia el fin de semana pasado luego de dos exitosas presentaciones de Grupo Firme en la CDMX.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En las redes sociales circuló un video en el que el intérprete de En tu perra vida y otros éxitos aparece inconsciente sobre una camilla que es descendida de una ambulancia con las sirenas prendidas y todos sus seguidores pensaron lo peor.

Incluso surgió el rumor de que Eduin acabó en un hospital porque habría tenido una sobredosis, sin embargo, él mismo salió a desmentirlo mediante un live que hizo a través de Instagram.

Me gusta pistear machín pero no uso drogas, hay gente que asegura que tiene contacto con mi equipo, si eso es así diganme para correrlos porque les están dando información falsa", afirmó.

El vocalista de Grupo Firme comentó que había estado sometido bajo mucho estrés debido a las dos presentaciones sold out que tuvieron en el Foro Sol y decidió tomar alcohol hasta poner "borrachísisisimo", lo cual afectó severamente su salud.

Los que son mis fans saben que tengo una hernia hiatal crónica y me dijeron que debía dejar el alcohol... entonces el viernes terminé bien borracho y ya me ardía y el sábado amanecí con un dolor irritante y diarrea y el sábado volví a tomar de alegría y volví a tomar pero ya traía medicamento en mi cuerpo".

Tras finalizar la presentación del sábado, Eduin decidió seguir bebiendo alcohol y fue cuando ocurrió su desmayo que lo llevó a parar al hospital.

Terminando el concierto me vine al hotel y pedí champagne para celebrar con mi familia pero ni pude abrir las botellas, me empezó a dar una acidez que me quemaba el pecho, y la espalda, ahí fue cuando no aguanté y me desvanecí", dijo y detalló que sintió un "dolor en el corazón" y sentía "fuego" en la espalda.