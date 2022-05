Pedro Sola rompe el silencio y manda crítica a ¿Pati Chapoy?: "Cosas muy extrañas pasan aquí"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es bien sabido que el conductor de Ventaneando, Pedro Sola, no se guarda nada y, cuando quiere, lanza tremendas declaraciones en Twitter, al grado de convertirse en tendencia, tal y como lo hizo la mañana de este 9 de mayo.

Resulta ser que una usuaria de la red social del pajarito, llamada Melissa denunció que, tras ir con sus papás a un restaurante en México, le negaron un vaso de agua. Ella expuso el tema, porque, al vivir en Puerto Rico, sabe que allá sirven el líquido vital en la mesa, apenas te sientas.

Hoy fui a un restaurante con mis papás, consumimos 3 platillos y dos cafés; y nos negaron un vaso de agua, que porque no dan vasos de agua. Nunca he entendido porque en México no dan vasos de agua. En Puerto Rico, apenas te sientas a la mesa, y ya te están sirviendo agua.

Por su parte, el compañero de Pati Chapoy no se guardó nada y no sólo criticó a los establecimientos que tienen estas prácticas, también lo hizo contra los que no dan popotes o los restaurantes que no colocan saleros en la mesa.

Porque quieren que compres botella y cobrártela. Un día decidieron que la sal daña y no ponen saleros y tampoco dan popotes que por la contaminación. Cosas muy extrañas pasan por aquí

En tanto, los seguidores de Pedrito Sola concordaron con sus declaraciones e incluso hubo quienes argumentaron que, en el centro de México no dan popotes, pero en las playas se puede encontrar este instrumento en todos los locales.

