¿Pleito en 'VLA'? Indignado, Patricio Borghetti pide ayuda a sus seguidores: "Me sentí discriminado"

Ciudad de México.- La noche del pasado domingo, 8 de mayo, el conductor de Venga la Alegría, Patricio Borghetti denunció que se había sentido "discriminado" y pidió ayuda a sus seguidores con un problema que tiene con ¿TV Azteca?

Patricio Borghetti era originalmente un actor argentino que debutó en Televisa con DKDA: Sueños de Juventud y continuó en otros proyectos como El Juego de la Vida, Rebelde, Amor Mío, Por siempre mi amor, La Mujer del Vendaval y Antes Muerta Que Lichita; sin embargo, actualmente es más conocido por su participación en el programa mañanero de TV Azteca.

Pero, no todo parece ir plenamente bien en la vida del presentador, quien el día de ayer denunció haber sido discriminado, pero no por la televisora de Ricardo Salinas Pliego, sino por una aplicación de Estados Unidos en la que, aparentemente, comenzaron a tratarlo distinto por decir que vive en México.

¡Hola amigos! Nunca pido nada por acá, pero ahora los necesito. Tengo una disputa con una App de Estados Unidos, en la cual me sentí discriminado, porque al momento de decir que vivo en México decidieron no sólo no ayudarme, sino cerrarme la cuenta", denunció el esposo de Odalys Ramírez