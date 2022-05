Sin tapujos, Camilo exhibe faceta desconocida de Evaluna y le manda tremendo mensaje

Ciudad de México.- El pasado domingo, 8 de mayo, Camilo publico un video en el que aparece Evaluna como nunca antes había sido vista, al tiempo que le dedicaba tremendo mensaje. Descubre cuál es la razón.

El día de ayer, Camilo publicó un video inédito en el que aparece la hija de Ricardo Montaner dando tremendos pasos de baile, cuando apenas era una niña. Según se puede apreciar por la imagen, la cantante se encuentra en un yate.

En tanto, el intérprete de 'Manos de tijeras', 'Tutu', 'Vida de rico' y 'Despeinada' le dedicó unas tiernas palabras a Evaluna, quien este año estaría disfrutando de su primer Día de las Madres tras dar a luz al pequeño Índigo.

Con permiso... les dejo el mejor video que han visto en sus vidas. Feliz primer Día de las Madres Evaluna. Naciste para serlo. Me acuerdo cuando recién nos conocimos y me decías que tu sueño más grande era esto que estás viviendo en este momento. Dios no se equivocó en dejar a Índigo en tus manos (...) Aprendo de ti a diario.