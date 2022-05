Tragedia en el regional mexicano: Músico sufre aparatoso accidente; filtran VIDEO desde hospital

Ciudad Mante, Tamaulipas.- Un integrante de un famoso grupo del género regional mexicano sufrió un aparatoso accidente en pleno concierto y acabó hospitalizado. Tras lo sucedido, reapareció en video con un mensaje.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Luis Mario Garza, baterista del Grupo Pesado, quien acabó hospitalizado luego de sufrir una aparatosa caída del escenario mientras se presentaban en Tamaulipas.

El músico mencionó que terminó "besando el suelo", por lo que tuvo que ser llevado de emergencia al hospital. Aunque la caída alarmó a fanáticos, afortunadamente el incidente no pasó de golpes, raspones y el susto.

A través de un video publicado en Instagram en la cuenta oficial de Grupo Pesado, Garza contó cómo sucedió todo desde la cama del hospital.

Es mi tercer caída del escenario. No vi el piso, estaba todo oscuro. Terminé de tocar y me bajé y mi pie izquierdo ya no sintió el piso y valí ma.. y me fui para abajo. Había unos fierros y me pegué en las costillas, en la cadera y el brazo. De ahí en fuera todo bien, nada más traigo un ch... de hambre", dijo entre risas.