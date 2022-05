Tras 11 años en TV Azteca y asesinato de su papá, conductor de 'VLA' da noticia ahogado en llanto

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien lleva más de 11 años en las filas de TV Azteca, regresó al programa Venga la Alegría y acabó ahogado en llanto frente a las cámaras luego de dar una difícil noticia.

Se trata del payasito Joss, quien forma parte del dúo de 'Los Destrampados', personajes que son un sello de la empresa del Ajusco pues ya llevan más de una década al aire y siguen conquistando a la audiencia con su irreverente sentido del humor.

Tanto este comediante como su hermano Oskarín siempre han sido muy abiertos y honestos con su público. Hace algunos meses decidieron abrir su corazón y confesaron que el momento más doloroso de su vida fue el asesinato de su padre, a quien homenajearon en el reality ¡Quiero Cantar!.

De acuerdo con información de TVNotas, el papá de los 'Wiwiriskis' fue asesinado cuando una noche al salir de su oficina intentaron secuestrarlo pero él se resistió e intentó escapar corriendo, pero metros más adelante lo acribillaron hasta dejarlo sin vida.

Debido a estos episodios tan duros de su vida, Joss y Oskarín se han vuelto inseparables, no obstante ahora se encuentran alejados pues esté último está participando en el reality Soy famoso, sácame de aquí que se graba en República Dominicana.

Pero antes de partir al concurso, Oskarín le dejó un hermoso detalle a su hermano, el cual abrió la mañana de este lunes 9 de mayo en plena transmisión de VLA.

Una semana antes de que se fuera nos peleamos fuerte, exageradamente fuerte y cuando ya acabamos me dijo 'no voy a permitir que nada nos separe, prefiero pelearme ahorita a que un día nos vean separados'... me acostado mucho trabajo tenerlo lejos".