Tras la muerte de Diego Verdaguer, Amanda Miguel vuelve a sonreír por esta razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A principios de este año, la cantante, Amanda Miguel sufrió un duro golpe después de que su pareja de toda la vida, Diego Verdaguer, perdiera la vida por complicaciones con el Covid-19; sin embargo, con el pasar de los meses vuelve a sonreír y así lo presume en sus redes sociales.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Resulta ser que la interprete de 'Así no te amará jamás', 'Él me mintió', 'Ámame una vez más', 'Mi buen corazón', 'Hagamos un trato' y 'Castillos' compartió una fotografía muy especial en su cuenta oficial de Twitter, el pasado domingo, 8 de mayo, pero no aparece sola.

Como muchos sabrán, Amanda Miguel vive en Estados Unidos, país donde celebran el Día de las Madres el 8 de mayo, por lo que pasó esta fecha especial en compañía de su hija, Ana Victoria, quien recientemente se convirtió en madre, cuando dio a luz a su hijo, Lucca, de quien la cantante se encuentra completamente enamorada.

El mejor regalo del mundo es ser mamá y ahora ser abuelita de Lucca, un bebé adorable

Y sin duda fue el nieto de los interpretes quien se llevó el protagonismo de la imagen, sobre todo porque aparece luciendo un encantador trajecito con todo y su moño, lo que revelaba que aún siendo un bebé estaba perfectamente preparado para la ocasión.

Fuentes: Twitter @amandamiguels