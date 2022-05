Tras subir 12 kilos y 'despido' de Televisa, 'rechazan' a conductora y se ahoga en llanto en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien tiene 13 años en las filas de Televisa, reapareció en el programa Hoy luego de haber sido despedida de importante proyecto y se ahogó en llanto al hablar del fuerte rechazo que sufre por su físico.

Se trata de la querida mexicana Mariana Echeverría, quien se convirtió en madre durante el pasado 2020 al dar a luz a Lucca y en los últimos meses se ha enfrentado a fuertes críticas y comentarios en las redes sociales.

Y es que la presentadora de shows como Guerra de chistes y Me Caigo de Risa tuvo un brutal cambio en su cuerpo y subió 12 kilos durante la gestación de su primer bebé, quien es fruto de su matrimonio con el futbolista del América Oscar Jiménez.

Hace unas semanas Mariana publicó una fotografía en su Instagram en donde muestra su anatomía al natural, dejando ver celulitis y 'gorditos' sin pena, sin embargo, esta fue censurada de las redes sociales y eso la tiene muy molesta.

Subí una foto, pues con un calzón y tapando mis partes intimas, pero que no tenía nada de vulgar, ni nada. Me la bajaron en redes sociales porque yo creo que alguien la reportó. Yo lo quería era llegar a la gente con este mensaje, era del amor propio, de que no importa como estés, como te veas, el chiste es como te sientas", expresó indignada.