¡Venganza! Tras exhibir a su 'nueva' amante, Christian Nodal humilla a Belinda de la peor manera

Ciudad de México.- Al parecer la 'guerra' de declaraciones e indirectas entre Christian Nodal y Belinda continúa pues el cantante confesó varias cosas que están dando de qué hablar luego de ser captado con una nueva conquista hace unos días.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El sonorense fue captado hace unos días en Honduras con Mariana Garza, modelo del video para su canción Amor tóxico, el cual grabó en 2020, cuando ya era pareja de la cantante y actriz española, lo que para muchos es un duro golpe a su ex.

Además, luego de que empezara a recibir críticas por su aspecto físico, pues además de tatuarse el rostro y quitarse los que se hizo de Belinda también fue tundido por kilos de más, el intérprete de Adiós amor reapareció visiblemente más delgado.

En un momento transmitido en el programa Ventaneando de TV Azteca, Nodal reapareció en una conferencia de prensa en Guatemala, donde este fin de semana sufrió una caída en el escenario, para hacer fuerte confesión.

El cantante contó que está a dieta y ha decidido poner pausa a la fiesta para recuperar su físico, dejando entrever que ya superó a su exprometida, además de que prohibió a la prensa preguntarle sobre su vida amorosa.

La verdad estoy cuidándome, estoy tratándome bien, porque justo como les había dicho, había durado varios días sin dormir, no me gusta eso, estoy haciendo dieta, estoy comiendo bien, me despegué del alcohol, un poquito, entonces realmente cuando lo hago es para disfrutar del momento con las personas, pero ya no. ¿De fiesta?, no, no tanta fiesta porque me voy a acabar".