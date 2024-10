Kakalo expone a Pepe Aguilar: El autor de 'Cuídamela Bien' revela si odia a Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido compositor, Kakalo, recientemente ha compartido en sus redes sociales una explicación sobre su autoría del tema Cuídamela Bien, canción que realizó para que Pepe Aguilar se la dedique al ahora esposo de su hija, Ángela Aguilar. Finalmente expone la verdad detrás de su creación y si es verdad que odia a Christian Nodal y esto es una clara advertencia para que no lastime a la menor de sus descendientes.

A dos meses de la boda de los intérpretes de Dime Cómo Quieres, y que se dijera que Pepe estaba furiosos y no aceptaba la relación, el propio cantante del regional mexicano lanzó un tema dedicado a su yerno en el que le expresa cosas como: "Voy a ser muy claro, haz las cosas bien, porque para forajido mijo, aquí no es, y sé que es fácil ser cab..., yo mismo estuve en esa situación". Esto solo reavivó los rumores de que no toleraría al joven sonorense, a lo que este solo expresó: "La relación es muy buena, no hay problemas con la canción".

Ahora, el compositor ha dado unas declaraciones, que fueron retomadas por Venga la Alegría, en la que confiesa que el manager del intérprete de Por Mujeres Cómo Tú le habló para pedirle que creara la canción y que tuviera un título en el que ya se supiera para quién iba: "Me llamó el mánager de Pepe Aguilar y me dice: 'Oye, quiero que le escribas una canción a Pepé... 'Oye, solo una cosa, quiero que se llame Chamaco Bandido', y le dije: '¿es para quién yo creo?', y me dice: '¿tú, qué crees?'".

El joven señaló que el manager fue muy puntual al momento de que le detalló los puntos importantes que debían de resaltar en la canción y así quedara en claro que era dirigida al intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, pero que le aclaró que no quería que fuera un ataque: "Quería que fuera una rola que pudiera trascender… Pero que al mismo tiempo que sí tuviera elementos específicos de la situación de Pepe y que al mismo tiempo no fuera de mal gusto, que resultara ofensiva para la persona involucrada".

Finalmente, el compositor del tema del momento, señaló que cuando le mandó el primer borrador, le pidió que quitara ciertas cosas, pues quería que fuera algo fuerte, pero no que se pensara que le tiene algún tipo de rencor u odio al exprometido de Belinda: "Me pidió que eliminara la parte de 'chamaco bandido', ya que no quería que se malinterpretara con algún resentimiento. Le mandé la composición final y le gustó muchísimo a Pepe y a su mánager".

Fuente: Tribuna del Yaqui