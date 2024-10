Lo encarcelaron por una injusticia y la vida le dio una nueva oportunidad en 'MasterChef'

Ciudad de México.- Dice un viejo refrán que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y esta frase aplica a la perfección para la vida de Alí Valenzuela, participante de la cuarta temporada de MasterChef México. La historia del originario de Guaymas, Sonora, ha sido una de las más emotivas y conmovedoras dentro de este reality show de cocina, pues muy pocos saben que él estuvo en prisión a causa de una injusticia como lo describe.

En 2018, el cocinero concedió una entrevista para el programa Todo Un Show y contó que tuvo que pasar siete años tras las rejas, acusado por el delito de homicidio. En aquella ocasión, Alí mencionó que el tiempo en la cárcel le permitió hacer grandes cambios en su vida, incluso confesó que fue en ese lugar en donde descubrió y desarrolló su amor por la cocina.

Ahí adentro (en prisión) tuve la oportunidad de conseguir un sartén eléctrico, una botella de aceite para cocinar y empecé. Comencé cocinando yo solo y así conociendo ciertos ingredientes que nunca había manejado. En muchas ocasiones hice varias que ellos (los reclusos) me decían que jamás habían probado y me decían 'esto está muy bueno, nunca me imaginé comer esto en mi vida'", comentó el sonorense en aquella ocasión.