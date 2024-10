Este es el terrible padecimiento de salud que sufre Ana Bárbara ¿Volverá a cantar?

Comparta este artículo

Ciudad de México – La icónica cantante Ana Bárbara, una de las máximas exponentes de la música regional mexicana, sorprendió a sus seguidores con una conmovedora revelación sobre su salud durante un homenaje a Marco Antonio Solís, en reconocimiento a sus 50 años de carrera. La cantante confesó que enfrenta dificultades vocales que, según indicó, han puesto en riesgo su capacidad para seguir cantando, lo que despertó preocupación entre su público y colegas.

Durante el evento, celebrado con la presencia de grandes figuras del espectáculo, la famosa no quiso dejar pasar la oportunidad de participar, pese a las recomendaciones médicas de no forzar su voz. Con visible emoción y determinación, expresó:

“Estoy luchando, mi cuerpo está luchando. Traigo la voz al 70%. Se supone que hoy no debería cantar, pero no quise perderme de este momento. Me va a salir porque me va a salir”, declaró la cantante, antes de interpretar “Invéntame”, una de las canciones más queridas de Marco Antonio Solís.

Aunque la artista no profundizó sobre la causa de sus problemas vocales en esta ocasión, su historial de desafíos con la salud ha sido un tema delicado a lo largo de los años. En una entrevista realizada en 2023, Ana Bárbara habló abiertamente por primera vez sobre los trastornos alimenticios que ha padecido desde su juventud, revelando que ha luchado contra la bulimia y la anorexia desde los 18 años.

Estaba en un concurso de belleza, pero el problema básicamente es emocional. A los 18 años me di cuenta de que no estaba bien. Desde la pubertad, a los 13 o 14 años, noté que no comía de forma ordenada. No sabía que eso era un problema”, confesó la cantante, refiriéndose a su experiencia en una clínica especializada en España. La artista detalló cómo su peso llegó a caer por debajo de los 57 kilos, un nivel preocupante para alguien con su estatura de casi un metro ochenta.

También hay que decir que, a lo largo de su carrera, Ana Bárbara ha demostrado una gran fortaleza personal, logrando mantenerse vigente en la industria musical por más de dos décadas. Con su potente voz, carisma y estilo inconfundible, ha conquistado tanto al público de México como al de Estados Unidos, acumulando premios como los Grammy Latinos y los Premios Lo Nuestro.

Además de su éxito en la música, ha incursionado en la televisión y la actuación, consolidándose como una figura de influencia en el mundo del entretenimiento. Con sus canciones, Ana Bárbara también se ha convertido en una voz importante para el empoderamiento femenino, inspirando a muchas mujeres con su historia de vida y letras que celebran la fuerza y resiliencia.

La participación de Ana Bárbara en el homenaje a Marco Antonio Solís fue recibida con ovaciones por parte del público, quienes reconocieron su entrega y valentía. Sin embargo, sus declaraciones dejaron una sombra de incertidumbre sobre su estado de salud, generando muestras de apoyo en redes sociales. Fanáticos y colegas expresaron su admiración y le desearon una pronta recuperación para que continúe deleitando con su música.

Ana Bárbara ha demostrado ser una mujer de espíritu inquebrantable, capaz de enfrentar retos personales y profesionales sin perder su esencia. En cada escenario, deja claro que su pasión por la música es más fuerte que cualquier obstáculo, reafirmando su lugar como una de las artistas más queridas del panorama musical actual.

Su historia es un recordatorio de que detrás del brillo de las estrellas hay luchas internas que muchas veces permanecen ocultas, pero también una gran capacidad para superar las adversidades.

Fuente: Tribuna