One Direction: Tras la muerte de Liam Payne, Zayn Malik comparte inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este sábado 19 de octubre, a través un comunicado en redes sociales, Zayn Malik comunicó que decidió posponer su gira Stairway to the Sky, la cual abarcaría muchas ciudades de Estados Unidos, esto luego de la muerte de excompañero y amigo, Liam Payne. En el mensaje, el intérprete de Let Me explicó que necesita tiempo para sobrellevar esta sensible pérdida, por lo que decidió replantearse estos compromisos laborales.

El fallecimiento del cantautor británico de 31 años cimbró a todo el mundo del espectáculo en general y, conforme fueron pasando las horas, los exintegrantes de One Direction se hicieron presentes para despedirlo. Con respecto al tour, mismo que tenían previstos conciertos en ciudades como San Francisco, Las Vegas, Los Ángeles, Washington D.C. y Nueva York, el artista de origen pakistaní indicó que las fechas comenzarán a reprogramarse iniciando el 2025.

Debido a la desgarradora pérdida experimentada esta semana, tomé la decisión de posponer la gira en Estados Unidos del tour Starway to the sky. Todas las entradas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas", se lee en el mensaje.

Este fue el mensaje con el que Zayn Malik confirmó la postergación su gira.

De igual forma, el cantante de 31 años agradeció la comprensión de sus millones de fanáticos por esta noticia, así como todas las muestras de cariño y todos los mensajes de aliento que ha recibido en los últimos días. Recientemente había compartido una imagen, la cual acompañó con un emotivo texto para expresar su consternación por la partida de Payne, con quien tuvo la oportunidad de disfrutar de muchos momentos significativos durante su etapa en la boy band.

Liam, me encontré hablando en voz alta contigo, esperando que puedas escucharme. No puedo evitar pensar de manera egoísta de que había muchas más conversaciones que tener en nuestras vidas. Nunca pude agradecerte por haberme apoyado en algunos de los momentos más difíciles de mi vida".

Cuando extrañaba mi hogar, a los 17 años, siempre estabas allí con una actitud positiva y una sonrisa tranquilizadora. Y me dejabas saber que eras mi amigo y que me amabas. Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato. Eras testarudo, obstinado y no te importaba decirle a la gente cuando estaba equivocada. Aunque chocamos por esto algunas veces, siempre te respeté en secreto por eso", estos fueron algunos de los extractos de la carta.

El pasado miércoles 16 de octubre, autoridades de Argentina confirmaron la muerte del exintegrante de One Direction, Liam Payne, quien cayó desde el tercer piso del hotel CasaSur, ubicado en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. De acuerdo a diferentes reportes, Liam presentó un comportamiento poco usual, incluso, personal del hotel reportó que se encontraba bajo el efecto de algún estupefaciente.

Fuente: Tribuna