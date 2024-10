Paul Stanley humilla a Nicola Porcella en vivo de 'Hoy'; así responde el actor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, Paul Stanley se encuentra en medio del escándalo, debido a que recientemente dejó a más de uno con la boca abierta, cuando en pleno programa en vivo de Hoy no se pudo contener y sin pelos en la lengua humilló cruelmente a su compañero, Nicola Porcella. Ante el cometario tan impactante del presentador, el actor de Televisa reaccionó con una contundente respuesta.

Porcella tiene más de cinco años en México forjando una carrera en la empresa San Ángel, comenzando en Guerreros 2020 al lado de Magda Rodríguez, sin embargo, no fue hasta el pasado 2023 cuando ganó su gran fama y el amor de todo México por su participación en la primera temporada de La Casa de los Famosos México, logrando quedar en el segundo lugar, pese a que él consideraba que sería de los primeros eliminados.

Un punto clave con el que Porcella logró ganar su gran fama, fue por la sólida unión que mostró el 'Team Infierno' al interior del reality show, y por supuesto su gran mancuerna con Wendy Guevara, con la que hacía y planeaba divertidas locuras. Pero, después de la gran final, entre los cinco integrantes hubo varias discusiones y se disolvió el equipo, incluso se canceló la gira de medios que habían creador.

En base a ello, cuando Porcella y el presentador de Miembros Al Aire estaban hablando de lo más viral en redes sociales, tocaron la reciente reunión de todo el 'Team Mar', que se creó en la segunda temporada del reality show antes mencionado, para apoyar a Karime Pindter en el evento de la premier de su programa de comedia, De La Mano Del Señor. Una vez que mostraron la foto de su reunión, Paul comenzó a decir que ellos sí se veía que se querían de verdad, no como otro equipo que ya no se habla y de los seis que se formaron ya nada más quedan dos.

Ante esta situación, el actor de melodramas como El Amor No Tiene Receta, entre risas simplemente le respondió contundentemente que él no sabía de que equipo estaba hablando y que no podía decirle nada, pero cuando hizo referencia a que solamente él y Guevara tiene una relación muy cercana e incluso son rommies, este simplemente soltó una gran carcajada y procedió a cambiar el tema.

Fuente: Tribuna del Yaqui