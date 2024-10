Tras ir presa y perder los dientes, exconductora de Televisa llega a 'VLA' y hunde a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de perder los dientes en pleno programa y haber estado presa por fraude, recientemente la reconocida presentadora peruana, Laura Bozzo, habló con respecto al nuevo proyecto que presuntamente la alejaría de TV Azteca. La exconductora de Televisa confirma que no ha renunciado a su puesto y seguirá en Venga la Alegría, para tratar de hundir el rating del programa Hoy.

Bozzo es sin duda de las celebridades de la televisión más controversiales, debido a que no solamente ha estado prófuga de la justicia por las acusaciones de fraude al SAT de más de 13 millones de pesos, sino que también por sus peleas en sus programas al aire, como en su reciente paso por La Casa de los Famosos en Telemundo. En dicho reality, una vez más se vieron un par de ocasiones en la que la peruana perdió varios de sus dientes, que solo cayeron de su boca al hablar, lo cual ya había pasado en ocasiones anteriores, como en ruedas de prensa.

Ante el éxito que presentó la conductora en el reality show, y que precisamente fuera vetada de la empresa San Ángel por sus tema legales, en la empresa de Ricardo Salinas Pliego, le abrieron las puertas y hundió al matutino producido por Andrea Rodríguez. Sin embargo, recientemente compartió que en Endemol una vez más le brindaron la oportunidad de laboral con su propio proyecto: "Quiero la ayuda de mi público. Que me cuenten qué casos les gustaría que investigue que hayan sido escándalos en sus países para las historias de Laura que haré con Endemol ya que he firmado con ellos para este nuevo formato

Dado a que Endemol también forma parte de la empresa de Emilio Azcárraga, se llegó a creer que la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy debería de dar por cancelada su participación diaria y matutino en el programa producido por Maru Silva, y así enfocarse en el proyecto nuevo, donde va a transmitir los casos más extraños de diferentes ciudades y países, haciendo una búsqueda de la verdad.

Ante estos dimes y diretes Bozzo a través de su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, acaba de compartir lo feliz y orgullosa que se encuentra de poder afirmar que su oferta laboral no impide su trabajo en el matutino del Ajusco, por lo que no piensa dejar su sección y seguirá cada mañana por el Ajusco: "Les informo que no voy a salir de @VengaLaAlegria, las Historias de Laura es un proyecto paralelo además me siento muy feliz en ese programa amo a todo el equipo y los conductores son lo máximo gracias @AztecaUNO por la oportunidad".

Fuente: Tribuna del Yaqui