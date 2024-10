Laura Zapata arremete contra Cynthia Klitbo; “se ha revolcado con todos”, dijo

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El reality Secretos de Villanas sigue dando de qué hablar por las polémicas revelaciones de sus participantes. En esta ocasión, la actriz Laura Zapata encendió las redes sociales y los medios al compartir información íntima sobre la vida de su compañera Cynthia Klitbo luego de que esta hablara sobre ella.

Para entrar en contexto, durante una charla en el programa, Klitbo comentó que Yolanda Andrade le había revelado que Laura Zapata había tenido relaciones con dos mujeres famosas: Denisse de Kalafe y Raquel Olmedo. La confesión dejó impactadas al resto de las participantes, lo que aumentó la tensión dentro del show.

Además, Klitbo recordó que en un viaje anterior a Canadá, Zapata mostró curiosidad por saber quién de las integrantes del grupo era lesbiana. Esta situación fue retomada durante el programa, donde también se rememoró una insinuación de Zapata: sugirió que una persona dentro del show, que apoyaba a la participante Gabriela, podría ser lesbiana.

Pero eso no fue todo, pues Klitbo no dudó en ironizar sobre la situación, sugiriendo que tal vez Zapata buscaba salir del clóset y conquistar a otra de las participantes, Mariana. Sin embargo, Klitbo añadió con sarcasmo que “a Marianita no le gustan las momias”, haciendo una clara alusión a la edad de Laura Zapata.

La polémica subió de tono cuando Klitbo aseguró que tiene más de un terabyte de información sobre la vida de Zapata, insinuando que aún posee detalles escandalosos que podría revelar más adelante. Esta afirmación dejó entrever que la relación entre ambas actrices es tensa y que, lejos de buscar reconciliación, Klitbo está dispuesta a continuar exponiendo secretos de su compañera.

Sin embargo, ahora fue el turno de Zapata, por lo que la famosa indicó que a Denisse, con quien Klitbo la ligó, la adoraba por su música. Respecto a que quería ligarse a otra compañera del medio, indicó que ella es una mujer seria. “Mira como ellas andan en el lodazal y se han revolcado con todo el mundo ... entonces te quieren jalar”.

El programa Secretos de Villanas ha ganado notoriedad por las confesiones explosivas y los conflictos entre sus participantes, quienes son conocidas por sus icónicos papeles como villanas en telenovelas. Las dinámicas y confrontaciones entre las actrices han captado la atención del público, convirtiendo al show en uno de los realities más comentados del momento.

A pesar de la controversia, hasta el momento no se ha conocido la reacción pública de Laura Zapata ante las declaraciones de Cynthia Klitbo. El desarrollo de este conflicto promete seguir generando titulares, ya que el formato del programa incentiva la confrontación y las revelaciones personales entre las protagonistas.

Fuente: Tribuna