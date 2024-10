Tras rumores de amorío con Gabriel Soto, Cecilia Galliano grita su amor por este joven

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Hace tan solo unos meses, el nombre de Cecilia Galliano se encontraba envuelto en el escándalo, puesto diversos medios de comunicación especulaban que la celebridad originaria de Argentina, podría mantener un romance furtivo con el galán de telenovelas Gabriel Soto, lo cual no estaría mal si el protagonista de Mi Camino Es Amarte no hubiese estado comprometido con la actriz de Rusia, Irina Baeva.

En aquel entonces, la expareja de Sebastián Rulli aclaró, en más de una ocasión, que no mantenía ningún romance con el ojiazul e incluso llegó a bromear con respecto a que los medios siempre solían emparejarla con cuanto actor ella trabajara. Si bien, la exconductora de Sabadazo no se encuentra en una relación amorosa, esto no significa que no se encuentre profundamente ‘enamorada’, tal y como le hizo saber a sus 2 millones de fanáticos en redes sociales durante la jornada del pasado sábado 19 de octubre.

Y es que, más allá de los posibles enredos de la vida amorosa de Galliano, lo cierto es que existen dos aspectos de su vida que la famosa no ha dejado de cuidar y se trata de su carrera en la televisión mexicana, así como también de su rol como madre de sus dos hijos: Valentina Fornaro Galliano y Santiago Rulli Galliano, éste último fue fruto de su larga relación amorosa con el protagonista de Teresa y El Extraño Caso de Diana Salazar, Sebastián Rulli.

Cecilia Galliano grita su amor por su hijo, Santiago Rulli

Todo parece indicar que el día de ayer fue el cumpleaños del joven atleta, por lo que Cecilia no dejó pasar la oportunidad sin dedicarle algunas palabras de amor a quien podría ser considerado como el hombre de su vida, así como también sorprendió con algunas fotografías en su cuenta de Instagram, donde mostró lo grande que el adolescente se encontraba y es que, ni siquiera Sebastián Rulli ha ocultado el hecho de que su unigénito goza de una notable estatura.

“Mi pequeño Santiago Rulli Galliano, me vino a traer como siempre su amor sano… Mi bálsamo y cada vez eres más grande, pero sobretodo de alma. Te estás formando en un buen hombre con valores calores… y un gran deportista estoy super orgullosa de ti mi amor. Y obvio viajando ligero, puras risas”, señaló la querida conductora de televisión.

Cecilia Galliano le envía conmovedor mensaje a su hijo

Por su parte, Sebastián Rulli, recordó este día tan especial a la distancia y es que, como algunos sabrán, actualmente el argentino se encuentra viajando a lo largo de la República Mexicana debido a que se encuentra de gira junto a su novia, Angelic Boyer por la puesta en escena Las Mujeres Son De Venus y Los Hombres De Marte. Aunque esto no impidió que el histrión compartiese una fotografía de su hijo en sus historias de Instagram, asimismo anexó la canción I’m so Proud como dedicatoria a Santiago.

