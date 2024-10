Va a ser madre: Ángela Aguilar confirma que sí tendrá bebé al lado de Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de tantos dimes y diretes, Ángela Aguilar recientemente brindó una entrevista para la ABC News, en la que finalmente ha confesado que sí desea volverse madre en un futuro, abriendo su corazón al finalmente revelar que anhela el tener un bebé al lado de su actual esposo, el cantante originario de Sonora, Christian Nodal, a meses de haberse dado el sí acepto ante el altar.

La joven intérpretes de temas como Abrázame, de solo 21 años de edad, desde hace un par de meses que se ha dicho que estaría en la dulce espera con su esposo, el creador de Adiós Amor, pues mexicanos consideran que su enlace matrimonial con el sonorense ha sido demasiado apresurado, ya que solo habían pasado dos meses desde que hicieron oficial su relación cuando llegaron al altar, sin contar que él tenía apenas tres meses de haberse separado de la madre de su hija, la rapera Cazzu.

Como es usual en la hija menor de Pepe Aguilar, no ha hecho caso a los rumores y todo lo que se dice en redes sociales, manteniéndose en silencio y disfrutando de sus primeros meses como una mujer casada, primero de luna de miel y después apoyándose mutuamente en sus respectivos proyectos. Pero ahora, la intérprete de En Realidad, recientemente decidió romper el silencio a toda la polémica, afirmando que ella jamás se ha metido en una relación ajena.

Una vez que declaró que ella y el sonorense nunca le faltaron el respeto a la intérprete de Nena Trampa, abordó el tema de su presunta maternidad, dejando en claro que hoy en día no se encuentra embarazada, pero aseguró que sí desea convertirse en madre, aunque no en un futuro cercano, bromeando que podría considerarlo después de sacar unos seis álbumes o más: "No te voy a decir en cuántos años, pero pienso que después de seis o siete álbumes, quizás sí".

Con el tema de la familia al lado del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, Aguilar declaró que está feliz por esta etapa, que su corazón y ella se sienten muy amados, pero que por ahora su mayor prioridad es seguir escalando en la industria de la música, y en especial ahora que su disco Bolero acaba de recibir una nominación para los Latin Grammy de este 2024. Sobre su gira con Nodal, la joven prefirió no decir nada.

