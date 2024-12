Dani Flow afirma que Christian Nodal le coquetea a su esposa en redes; así lo confrontó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico cantante de reggaeton, Dani Flow, recientemente reveló que se fue en contra del reconocido cantante del regional mexicana, Christian Nodal, debido a que hace un par de meses se dio cuenta de que le coqueteaba a su esposa, a través de las redes sociales pese a que se acababa de casar con Ángela Aguilar. El joven que se ha destacado por sus atrevidas letras, confesó que no tuvo reparo alguno al momento de confrontarlo.

Hace algunos meses, Dani resultó ser el invitado especial de Grupo Firme durante su presentación en el Festival Mexcla Spotify 2024, en el que en el momento en el que Eduin Caz, vocalista de la banda, estaba dando por terminada su presentación y le agradecía su presencia en el escenario, este gritó con fuerza la frase: "Siempre Eduin Caz, nunca Christian Nodal". Como era de esperarse, el público le aplaudió y le grito en aprobación, pues estaba todo fogueo de su presunta infidelidad.

Hasta el momento, el reconocido intérprete de temas como Adiós Amor, no hizo caso a las declaraciones del joven, pues se tomó como que fue en apoyo a Cazzu, y sumare a la polémica. Pero ahora, este miércoles 11 de diciembre, en Venga la Alegría compartieron la entrevista que le realizaron a Flow en la alfombra de Spotify, en el que finalmente reveló que todo se trató por cuestión de honor y no por el tema con la rapera argentina.

El reconocido intérprete de Reggaeton Champagne, declaró que es un hombre que no le saca la vuelta a la polémica, señalando que este ataque fue porque notó que le estaba dando muchos 'likes' a su esposa en su cuenta de Instagram en varias de sus fotos, y no le pareció, por lo que quiso picarle a modo de molestarlo: "Me encanta la polémica, contentísimo de poder ocupar el lugar de la polémica. Le andaba dando likes a mi esposa, pendientes con eso. Ningún problema, le picó, le piqué".

Finalmente, el creador del tan escandaloso tema, Martillazo En El An..., destacó que actualmente, el que le den 'like' a alguien en redes es una forma de mostrar interés, y más con la constancia en que él lo hacía con su esposa, asegurando que de seguro que el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos: "Tú sabes que los likes luego pasan más desapercibidos, pero uno que tiene la cuenta nos damos cuenta, lo hizo por molestar y yo también".

Fuente: Tribuna del Yaqui