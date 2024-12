Desenmascaran a Violeta Isfel: Afirman que la actriz de Televisa es "désporta" y "mamo..."

Ciudad de México.- Un influencer acaba de emplear sus redes sociales para desenmascarar la presunta verdad de lo que realmente es la reconocida actriz de melodramas, Violeta Isfel, pues afirmó que la actriz de Televisa en realidad, cuando no hay cámaras a su alrededor, se comporta terrible con sus fans y con toda persona que le quiera hablar, tachándola de "déspota" y "mamo...", que solo finge ser buena onda.

Isfel desde hace más de 10 años es una reconocida actriz que saltó a su mayor fama en su personaje de 'Antonella' en el melodrama juvenil, Atrévete a Soñar, siguiendo con diferentes personajes hasta que en el 2020 se quedó sin trabajo en la empresa San Ángel, sobreviviendo con su puesto de hamburguesas. Afortunadamente, regresó a la televisión de la mano del programa Hoy, donde triunfó en dos ocasiones al coronarse como campeona en su reality, Las Estrellas Bailan en Hoy, y regresar a la actuación con la obra de teatro, Lagunilla, Mi Barrio.

Violeta Isfel Padres de Violeta Isfel entrarían a la cárcel; ella promete no mover un dedo para ayudarlos

Hoy en día, la reconocida histrionista se encuentra triunfando en la puesta en escena, La Señora Presidenta, al lado del 'Team Mar', por lo que la prensa ha estado muy al pendiente de las presuntas peleas, luchas de egos y demás entre todos los elementos del elenco. Precisamente, en una reciente entrevista le cuestionaron a Violeta sobre lo que considera de esta obra y que es lo que la haría mejor que la anterior.

Por su parte, Violeta exclamó a Ernesto Buitrón que no se trataba de comparar, pues cada una tiene el toque personal de quienes lo hacen y solo se trata de rendir homenaje y dar lo mejor para que obras como estas, creadas por grandes de la comedia, como Gonzalo Vega, sigan siendo un favorito. Sin embargo, pese a que ella se mostró de lo más amable en todo momento, afirman que las cosas no son como parece.

Fue a través de la cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, de El Chismecito, en el que su administrador, aseguró que Isfel se hace pasar por una persona "buena ondita" y siempre que hay cámaras es de lo más amable y linda, pero cuando no hay cámaras cerca en realidad es una persona "déspota" que trata mal a aquellos que se le acercan y se porta de lo "más mamo..." posible, agrediéndolos verbalmente, negando fotos, autógrafos y exigiendo la dejen en paz.

Es cierto! La vi en un restaurante y se portó muy payasa. Yo ni la saludé pero hasta corría para que no le hablaran", "También manipuladora para conseguir lo que quiere" y "Yo no la tolero. Se me hace tan falsa y con tanto afán protagónico", expresaron varios usuarios.