José Madero admite que la fama se le subió y dañó su reputación: "He sido ojete y mamón"

Ciudad de México.- En una reciente entrevista con el periodista Javier Paniagua, el cantautor regiomontano José Madero reflexionó sobre su pasado y aceptó que la fama, en su época como líder de PXNDX, le jugó una mala pasada. Con brutal honestidad, el músico confesó que durante su juventud llegó a comportarse de manera prepotente, lo que contribuyó a la imagen de ser una persona "difícil" que aún lo persigue.

"La he cag... he sido ojete y mamón. Cuando era morro y teníamos cierto éxito, se me subió y me llegué a sentir mejor que los demás. Eso no tengo miedo de decirlo ni de aceptarlo", expresó Madero, quien además compartió cómo esa actitud afectó no solo su relación con el público, sino también con colegas y colaboradores. Años atrás, el regiomontano protagonizó polémicas que aún son recordadas, como cuando se limpió un beso de una fan en una firma de autógrafos.

Este tipo de incidentes alimentó su reputación como un artista "mamón". Aunque muchas de esas críticas provienen de su pasado, el cantante reconoce que hay personas que aún lo perciben como tal. "Mucha gente no se ha enterado que ese José ya no existe y sigue rechazándome", admitió. Para Pepe, este estigma incluso afectó la conformación de su banda actual, pues varios de los músicos dudaron en unirse al proyecto debido a su reputación.

"Cuando les habló Bucho (su mánager) para formar la banda, dijeron: 'No, qué hueva ese cabrón'", reveló entre risas. Sin embargo, el artista asegura que ha trabajado arduamente en cambiar esas actitudes y ya está lejos de ser una mejor persona. "En algún momento fui un pend..., pero lo dejé atrás hace mucho tiempo. Tuve que hacer conciencia de quién soy y quién quiero ser", reflexionó.

Actualmente, José Madero está en un momento álgido de su carrera como solista. Recientemente logró llenar el Auditorio Nacional tres noches consecutivas, demostrando su conexión con un público fiel que lo sigue apoyando a pesar de las críticas. El cantautor también ha decidido ser más selectivo con sus colaboraciones, prefiriendo trabajar solo con artistas que admira y no por estrategias comerciales.

"Sí soy especial en algunas cosas, pero también soy el menos complicado cuando se trata de sacar un show adelante", concluyó. De esta manera, José Madero dejó en claro que, aunque su pasado lo persigue, ha tomado las riendas de su vida para redimirse y demostrar que aquel joven arrogante ya no forma parte de su presente.

Fuente: Tribuna