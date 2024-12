Ángela Aguilar reaparece con dura confesión tras severas críticas y manda fuerte mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, después de varias semanas lejos del ojo público, acaba de reaparecer en entrevista, en la que se sinceró sobre los complicados momentos que vive, haciendo la dura confesión que tuvo que comenzar a tomar terapia por todas esas severas críticas en su contra y humillaciones públicas, aprovechando la situación para mandar un fuerte mensaje a todos sus fans y haters.

Después de haber anunciado su relación con Christian Nodal en mayo de este año y posteriormente casarse en julio, solo un par de meses después, la joven hija de Pepe Aguilar se ha visto envuelta en el peor ataque masivo en línea, con memes en las que se burlan de ella, ataques en el que no la bajan de "destruir una familia" y de "roba maridos", además de que durante su presentación en los Kid Choice Awards la abuchearon y gritaron una y otra vez Cazzu.

Ahora, después de tantos ataques en X, antes conocido como Twitter, sus abucheos sobre el escenario y ataques por ser nombrada 'Mujer del Año' en el género del regional mexicano, Ángela reapareció en una entrevista para Glamour México, revista que le dio el mencionado título, en la que confesó que tuvo que ir a terapia para sobrellevar todo y afirmar que gracias a ella puede salir adelante: "La terapia me ha ayudado entender que no le debo explicaciones a nadie y las personas que me importan sí saben quién soy. Tratar de controlar algo afuera de ti es psicópata. No seas psicópata".

La intérprete de En Realidad, confesó que estas sesiones le han enseñado que no debe de quedar bien con la gente y lo mejor que puede hacer en este mundo es ser ella misma, no engañarse a ella y esforzarse al máximo para siempre ser su mejor versión, ya sea que alguien lo note o no: "No me importa quedar bien con la gente. Ya no me esfuerzo para ser un buen ejemplo para los demás. Lo más importante es ser genuina conmigo misma".

La hija del creador de Por Mujeres Cómo Tu, expresó que entiende que no debe de preocuparse del que dirán los demás, ni tampoco en buscar la manera de ser un buen ejemplo para la sociedad, sino que es mejor ser auténtica y de ahí saldrá el ser ese buen ejemplo: "Siento que he aprendido mucho al dejar de preocuparme por el ‘qué dirán’. Vivía con este miedo de que tenía que ser un buen ejemplo, pero el ser buen ejemplo es ser honesta contigo misma y con tus sentimientos".

Finalmente, declaró que ella no piensa ocultar su amor por el intérprete de Ya No Somo Ni Seremos, ni tampoco sobre las cosas que la hagan feliz, sino que solo va a vivir esos momentos llena de agradecimiento, enviando el contundente mensaje que ella se ama más que nunca: "Ya no me tengo que esconder para caerles bien. Si les caigo bien, qué bueno, y si no, también. Este año aprendí mucho a amarme más de lo que ya pensaba que me amaba. Me falta mucho más, pero ahora me acepto y me amo tal cual soy".

Fuente: Tribuna del Yaqui