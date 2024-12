"Parecía hámster": Actriz de Televisa se somete a cirugía estética y le deforman el rostro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas y productora, Laura Flores, recientemente brindó una entrevista en la que al sincerarse, confesó que hace un tiempo se sometió a una cirugía estética, de la que desgraciadamente, la reconocida exestrella de Televisa no salió como lo esperaba, sino que en realidad le deformaron el rostro, destacando que cuando ella se veía en el espejo se decía que en realidad "parecía un hámster".

Flores, mientras que estaba con Luisa Hurtado, una cirujana plástica certificada, en una entrevista con el reconocido presentador de TV, Marco Antonio Regil, reveló que hace unos meses en el pasado, decidió colocarse rellenos faciales en los pómulos, los que desgraciadamente terminaron por caerse hacía sus mejillas, y tuvo que ser operada poco después: "Se me terminaron cayendo hacia los cachetes y fue de las experiencias más horribles que he tenido que vivir".

Ante esto, la actriz de Gotitas de Amor narró que el contacto con el cirujano plástico que le hizo el arreglo, fue uno de los que se encontró al realizar uno de sus programas de televisión, el cual se ofreció solo a realizarle el mencionado procedimiento para verse algunos años más joven: "En uno de esos programas un doctor me dijo: 'No, hombre, yo te atiendo'. Entonces puso un cirujano plástico, okay, y me puso rellenos. Bueno, hay gente a la que le puede funcionar, pero a mí me ha ido muy mal con esas cosas".

Laura necesito cirugía correctiva. Internet

La exparticipante de MasterChef Celebrity declaró que los hilos que deberían de hacer tensión les cayeron súper mal y al final se cayeron, arruinando el trabajo y dejando su rostro deforme, haciéndola ver como si fuera un hámster, por lo que tuvieron que someterla a otra operación: "Parecía hámster y me los tuvieron que quitar. Tuve que venir aquí a México, y me abrieron como si fuera una cáscara de plátano. Me abrieron los cachetes para limpiar todo ese desperfecto porque me hizo una cicatrización queloide interna".

Finalmente, Laura declaró que entre más celebridades tenga el cirujano plástico en sus cuentas de Instagram, era mejor hacerse a un lado y buscar uno de manera más directa y que se verifique que sí tenga una cédula profesional, ya que ella no se fijó en ese importante detalle en la mencionada ocasión: "Yo me dirijo directamente a personas que tienen licencia médica. En mi experiencia, y lo digo en tu programa, me fue mal en algunos aspectos. La cara se me inflamó terriblemente, y me tuvo que limpiar y arreglar el desperfecto. Podría no haber tenido solución".

Fuente: Tribuna del Yaqui