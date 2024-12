¿Alzheimer? Edwin Luna revela diagnostico de trastorno mental por el que se olvida de todo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico cantante de banda, Edwin Luna, acaba de dejar a sus millones de fans sorprendidos, debido a que confesó que fue a una cita médica con una neuróloga, la cual le diagnosticó un trastorno mental, que finalmente le quitó esa incertidumbre de no saber muchas cosas de él, como el que se le olvide todo, desde cosas sin importancia, hasta temas importantes, ¿acaso se trata de Alzheimer?

El vocalista de la banda La Trakalosa de Monterrey, declaró que desde hacía tiempo tenía algunos problemas con su memoria y creía que era normal, pero que con el tiempo estos se fueron agravando, hasta el punto en el que sentía que ya era demasiado, por lo que decidió ir al neurólogo: "Me empecé a dar cuenta que las cosas se me olvidaban, dejaba de poner atención. La gente me hablaba y no estaba escuchando lo que me decían".

Ante esto, mencionó que después de unos estudios, le dijeron que su problema es que tiene el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad o TDAH, lo que hace que la falta de atención se convierta muchas veces en una especie de pérdida de memoria y que es algo desde que era niño: "Hace un mes me diagnosticaron TDAH, Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad. No sabía que lo tenía desde niño. Fui a tomar estudios con una neuróloga y me dijo que tengo TDAH. Me dijo, ‘Desde niño’. Entonces, me medicaron y noté cambios increíbles".

Edwin Luna. Internet

El intérprete de temas como Me Voy A Arrodillar, declaró que ya tiene sus medicamentos y ha sido impresionante la evolución que ha experimentado, que incluso para poder componer le ha funcionado, ya que puede centrarse mejor y ha escrito más rápido de lo normal, destacando que está muy feliz: "Me siento contento, estoy enfocado a mis proyectos, retomé la composición y, por primera vez en mi vida, la semana pasada compuse una canción en 10 minutos. Siempre me he considerado un buen compositor, pero nunca había logrado hacerlo tan rápido".

Finalmente, el esposo de Kimberly Flores destacó que de la misma manera, se encuentra luchando contra su hipotiroidismo, y es también se está tomando el medicamento que le va a quedar de por vida, pero que pese a todo esto, se siente mejor que nunca y muy contento de ver tantas mejoras en su vida: "Tengo hipotiroidismo. Es una enfermedad controlable, pero no tiene cura. Mi medicamento lo voy a tomar toda la vida, pero me siento bien".

