Shock en la farándula: Crean corrido sobre Maryfer Centeno; destrozan a la grafóloga

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunos días, Maryfer Centeno se ha encontrado envuelta en un escándalo tremendo, luego de que el youtuber ‘Mr. Doctor’ acusara a la grafóloga de ser una “charlatana”. La famosa colaboradora de Hoy decidió no quedare callada e hizo algunas declaraciones a través de su cuenta de TikTok, donde externo cuál había sido su motivación para llevar todo al ámbito de lo legal.

En su clip, la famosa explicó que no procedió legalmente porque el influencer haya criticado su trabajo, incluso mencionó que éste no era un tema que le molestase; sin embargo, sí señaló que el famoso la habría agredido verbalmente e incluso indicó que el famoso le haría comentarios lascivos: “No vaya a pensar que lo denuncié porque a mí me molesta que hablen de mi trabajo, al contrario, mi problema y lo que dice que es libertad de expresión es llamarme ‘perra’, por ejemplo, fue pedir que me corran de mis trabajos”.

La celebridad comentó también que ‘Mr. Doctor’ amenazaría con llevar las cosas hasta la agresión física: “Él dice que tiene ganas de jalarme los pelos, dice que me va a enseñar su ese”, enfatizó la excolaboradora de La Saga. Como era de esperarse, esta situación no tardó en escalar a otras plataformas y algunos usuarios de Internet comenzaron a hablar del tema e incluso les escribieron canciones al respecto.

Arman corrido para Maryfer Centeno y Mr. Doctor

Créditos: Internet

Un ejemplo de ello es el que ocurrió con el corrido de Maryfer y ‘Mr Doctor’, el cual fue escrito por una Inteligencia Artificial y recopila todos los dimes y diretes registrados por ambos personajes. El tema comienza directamente con la grafóloga señalando que logró hacerse famosa por asegurar que podía analizar cualquier tipo de letra e incluso se hace mención al bochornoso escándalo de la tinta azul para bajar de peso.

Posteriormente se menciona a ‘Mr. Doctor’ y las polémicas declaraciones que ha dado sobre la experta en el lenguaje corporal. Luego de ello, la canción muestra su apoyo hacia el influencer con declaraciones como: “Ven aquí y enséñanos tu ‘S’, libertad de expresión, le pese a quien le pese. Maryfer no nos mientas con tu escuela privada, pateaste la jaula de la perra equivocada. Ahora dice que la discriminan y quiere añadir acoso por si la inseminan”.

La canción finaliza con frases de apoyo hacia ‘Mr. Doctor’: “Pregúntale a la gente y verás lo que opinan y se ríen de ti y los bolis que te patrocinan. ‘Mr. Doctor coge fuerza que te quieren encerrar solo porque a la señora no le gusta tu forma de hablar. La gente está contigo y van a pelear, porque con los charlatanes tenemos que acabar”, cabe señalar que hasta el momento ninguna de las dos personalidades ha reaccionado al respecto.

Fuentes: Tribuna