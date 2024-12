Tras varios días de pleito legal, Maryfer Centeno y 'Mr. Doctor' llegan a un acuerdo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios días, Maryfer Centeno y ‘Mr. Doctor’ se encuentran enfrascados en un pleito que ha pasado de las redes sociales a lo legal. Todo comenzó cuando el youtuber tachó a la grafóloga de ser una “charlatana” debido a que ella llegó a proponer que, al hacer planas con una pluma de tinta azul podrías bajar de peso, entre otras cosas; sin embargo, días después la experta en el lenguaje corporal anunció que demandaría al famoso de Internet.

En un comienzo, se creyó que esto ocurriría debido a que la colaboradora de Hoy no se encontraba feliz con las declaraciones del influencer; sin embargo, poco después aclaró que esto no sería así, sino que en realidad habría optado por denunciar dado a que había recibido violencia de género y hasta acoso: “No vaya a pensar que lo denuncié porque a mí me molesta que hablen de mi trabajo, al contrario, mi problema y lo que dice que es libertad de expresión es llamarme ‘perra’, por ejemplo, fue pedir que me corran de mis trabajos.”

Si bien, el enojo de ‘Mr. Doctor’ por la situación era evidente, en redes sociales, todo parece indicar que las cosas dieron un giro inesperado, cuando la cuenta de X (red social antes conocida como Twitter) de firma EGM Abogados compartió un comunicado donde señaló que, por fin, habían llegado a un acuerdo: “Deseamos hacerles de su conocimiento que los socios de las firmas que llevan la representación formal de las partes involucradas, hemos iniciado pláticas conciliatorias y de mediación por tener coincidencias profesionales”, aseguró.

El comunicado continuaba con la aclaración de que ambas partes prefirieron llevar las cosas fuera de los juzgados, debido a que buscaban tener una “solución al conflicto” de manera pacífica y que beneficie a ambas partes: “Debe buscarse un arreglo que permita sanar cualquier situación que haya originado el conflicto y evitar que por acciones legales se vulnere la libertad de expresión de cualquiera de los involucrados, mismo que constituye un derecho fundamental de todo ciudadano”, sentenció.

Por último, los abogados aseguraron que ninguna de las dos partes estaba buscando obtener un beneficio económico, por lo que las pláticas, en teoría, tendrían que llevarse de la mejor manera posible, resaltando el hecho de que deben organizarse de manera respetuosa en todo momento y sin atentar contra la integridad de alguna de las dos partes afectadas; en tanto, el representante legal de ‘Mr. Doctor’ evidenció que la Fiscalía habría tenido un comportamiento “violento” contra el influencer, por lo que optaron por hacer todo pro fuera.

“La Fiscalía se ha conducido de una forma claramente violatoria de los derechos de ‘Mr. Doctor’, pero para eso los abogados buscamos resolver a pesar de torpezas o necedades de servidores públicos sin vocación de servicio”.

Fuentes: Tribuna