Sabine Moussier arremete en contra de actriz de Televisa; la humilló en pleno set de novela

Ciudad de México.- La reconocida villana de melodramas, Sabine Moussier, recientemente decidió romper el silencio sobre una de las peores groserías que vivió, arremetiendo en contra de la reconocida actriz de Televisa y exreina de belleza, Jacqueline Bracamontes, pues afirmó que pasó por encima se su extensa y exitosa trayectoria humillándola en pleno set de grabaciones, mientras que se encontraban actuando juntas en una novela hace más de 10 años.

Fue durante una serie de confesiones en el porgrama de Secretos de Villanas, que acusó a Jacky de haberla sacado del camper que les daban a las principales durante las grabaciones en locaciones de la novela Las Tontas No Van Al Cielo: "A mí me sacaron de un camper y me dejaron sentada en la banqueta. Fue Jacky Bracamontes. Yo tenía más carrera y más nombre y era mejor actriz que la protagonista que me mandó a la banqueta".

La exparticipante de La Casa de los Famosos México, declaró que en su contrato venía que tendría su propio camper, al.igual que Bracamontes, pero que por algo una se ellas debía quedarse sin el suyo, y fue a ella a la que desalojaron por la expresentadora de Netas Divinas: "Las dos teníamos contrato con campers solas y entonces a mí de repente me dicen que no había camper, ¿y yo qué hago? Pues hago mis cosas para acá y me hice mis cosas hasta la esquinita para que la señora tuviera su lugar ahí".

Tras dicha confesión, Laura Zapata, confesó que como buena villana ella habría respondido con una maldad, declarando que en esa situación ella habría entrado al baño y dejado una sorpresa desagradable antes de irse, menospreciando la carrera de la actiz de Sortilegio: "Antes de salirse del camper, Sabine debió de haber pasado al baño y dejarle un regalito. Actriz que se respeta, sabe que ningún baño de los camper funciona, pero claro, la otra no lo sabe porque en los concursos de belleza lo único que usan son los baños portátiles".

Finalmente, la también villana de La Madrastra, declaró que después de que la sacaran del camper por completo, los de la producción la colocaron "en un lugar entre la tienda en donde iban a grabar". De la misma manera en que la quemó, Sabine también le reconoció que en cuanto Jacqueline se enteró en que forma le había afectado la situación, fue directamente con ella para ofrecerle una sincera disculpa por lo que tuvo que pasar, más no mencionó si fue durante el rodaje o una vez que terminaron.

