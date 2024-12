Sergio Mayer se lanza una vez más contra Maryfer Centeno y expone pruebas de su corrupción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico actor y funcionario público mexicano, Sergio Mayer, recientemente ha empleado sus redes sociales para lanzarse en contra de Maryfer Centeno, y su abogado, debido a que compartió un hilo bastante extenso en el que se habla de sus delitos, que presuntamente expone las pruebas de la corrupción en las que han sido señalados en los últimos días el experto en leyes y la presentadora de Televisa.

Después de que Maryfer se vio involucrada en una demanda legal con el influencer conocido como Mr. Doctor, han salido a la luz varios supuestos trapitos sucios de la presentadora del programa Hoy, pues otros famosos se han unido al escándalo para denunciar que la grafóloga debería de ir a prisión por verse implicada en movimientos sospechosos, en el que incluso existen cargos por la muerte de miles de menores de edad.

El actor de novelas como La Madrastra y funcionario público, declaró que en sus investigaciones, Miguel Ángel Yunes Linares, ha confirmado que existe una red de corrupción, en la que han estado "engañando al vender una esperanza de vida" a enfermos de cáncer, sabiendo que en realidad sus medicinas no sirven: "Elaboraban y vendían medicamentos sin las especificaciones sanitarias y engañando a pacientes con cáncer, al suministrarles medicinas milagrosas, culpables del fallecimiento de niños en el antes CECAM, hoy Instituto Estatal de Cancerología en Veracruz".

Ante esto, el exhabitante de La Casa de los Famosos México, declaró que después de que expuso las investigaciones en contra de la presunta red de corrupción y tráfico de influencias dentro del poder judicial, del abogado Alfonso Beceiro, que representa a Maryfer, en el que ella se encuentra involucrada, y Gustavo Adolfo Infante, denunció amenazas: "Comencé a recibir mensajes y llamadas anónimas, intimidatorias y amenazantes hacia mí y mi familia, ¿Es casualidad? Hago responsable a @BeceiroAlonso por cualquier situación que me pase hacia mí o algún integrante de mi familia. No me van a callar".

Y ahora, mediante su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, el polémico actor de La Fea Más Bella, compartió un hilo en el que expone tanto los fraudes de la familia de Centeno como de los Beceiro, declarando que el abogado ya ha admitido las terribles cosas que habría hecho su familia, pero aún no la de Centeno: "Interesante investigación. Aunque el mismo @BeceiroAlonso ya aceptó y aclaró que fue Andrés Beceiro López, su padre biológico y su medio hermano, Andrés Beceiro Delfín, los que realizaron la venta de productos que le costó la vida a cientos de niños y adultos"..

Fuente: Tribuna del Yaqui