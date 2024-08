Ana Colchero: Tras 25 años desaparecida de Televisa y TV Azteca, filtran secreto y dejan helados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de 25 años alejada de las telenovelas, revelan algunos secretos de la actriz Ana Colchero, quien se catapultó a la fama internacional en melodramas de Televisa. La actriz veracruzana, quien en 1996 se cambió a TV Azteca de donde acabó vetada y con problemas legales por un presunto incumplimiento de contrato, lleva años fuera del ojo público y se desconoce a qué se dedique actualmente, por lo que el secreto que revelaron dejó impactados a muchos.

Como se recordará, Ana debuto en el canal de Las Estrellas en 1987 cuando actuó en la telenovela Los años perdidos junto al fallecido primer actor Rogelio Guerra y Alejandro Aragón y Sylvia Pasquel. Después formó parte del elenco de Destino y Yo no creo en los hombres, para luego consolidarse como villana de melodramas al dar vida al rol antagónico en Valeria y Maximiliano en 1991. En 1993, Colchero fue la villana en Corazón Salvaje, uno de los melodramas más exitosos de Televisa.

En este melodrama, el cual protagonizó junto a los fallecidos Edith González y Eduardo Palomo, la actriz dio vida a 'Condesa Fernanda María Carlota Aimeé De Altamira Montero de Alcázar y Valle' y su química con Palomo parecía de otro mundo. Luego de que Ana hiciera su último melodrama en 1999, Isabella, mujer enamorada y desapareciera del medio artístico, ahora sale a la luz un secreto de la retirada actriz. Y es que revivieron un viejo rumor de la artista.

Colchero y Palomo en 'Corazón Salvaje'

En las últimas semanas ha circulado un antiguo rumor acerca de la pareja de la actriz, pues en el 2000 afirmaban que el hombre con el que se había casado era supuestamente un "anciano", sin embargo, la actriz aclaró que tenía 50 años y no 67 como se decía. Este hombre fue identificado como el etnólogo José del Val, sin embargo, se desconoce si todavía permanezcan juntos. En el 2012, la actriz mencionó que tenía novio, pero no ha dado más detalles de su vida sentimental.

En la actualidad no se sabe nada de la actriz, solo que viviría en España y que ahora se dedica a escribir libros, publicando el último en el año 2013. Muchos famosos como Ariel López Padilla han contado a medios de comunicación que pese a que han intentado contactar a Colchero, no han podido y desconocen qué ha sido de ella. que tenía novio, pero no ha dado más detalles de su vida sentimental.

