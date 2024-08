Ella es la joven venezolana que tendría amorío con Cruz Martínez, esposo de Alicia Villareal

Comparta este artículo

Ciudad de México. — En las últimas horas, el mundo del espectáculo fue sacudido por la revelación de fotografías que muestran a Cruz Martínez, exintegrante de Kumbia Kings, en un antro de Monterrey acompañado de una joven mujer, mientras su esposa, Alicia Villarreal, se encontraba en la Ciudad de México promocionando su nuevo disco. La identidad de la mujer, inicialmente desconocida, fue confirmada como Germaine Valentine, una cantante venezolana de 25 años, lo que ha encendido la polémica en los medios.

El programa de espectáculos Ventaneando reveló que la joven en cuestión es Germaine Valentine, quien ya llamó la atención por su creciente presencia en el ámbito musical y en las redes sociales. “Ya sabemos quién es la tercera en discordia en el matrimonio de Alicia Villarreal”, anunció Ricardo Manjarrez en el programa. “Es una cantante venezolana que se llama Germaine Valentine. ¡Qué nombre tan fantástico!” añadió Daniel Bisogno. Manjarrez también destacó que Valentine, con 24 años, había abierto conciertos para Majo Aguilar.

La cantante Germaine Valentine. Foto; Internet

Jimena Pérez, otra de las conductoras del programa, describió a Valentine como una influencer con más de un millón de seguidores en redes sociales, conocida por su estilo distintivo y su enfoque en el regional mexicano. “Siempre habla mucho del tema de su vestuario, que no tiene nada qué ver con lo que canta, porque canta regional mexicano y llega con unas bototas,” comentó Pérez.

A pesar de que Cruz Martínez no ha confirmado oficialmente un vínculo sentimental con Valentine, la aparición de estas fotografías generó un torbellino de especulaciones y comentarios negativos. Los conductores del programa no tardaron en criticar a la joven. “Qué tonta Germaine, porque está buscando que el público mexicano la conozca y ahora por lo que la estamos conociendo es por meterse con un hombre casado,” señaló Manjarrez. Por su parte, La Choco agregó: “Hay muchas personas a las que eso no les importa, con tal de tener fama, aunque sea de la mala, dicen ‘por lo menos voy a estar en la boca de todos’”.

Pedro Sola, otro de los presentadores, expresó su esperanza de que Villarreal perdone a Cruz Martínez, resaltando que llevan más de 20 años de matrimonio. Además, recordaron una reciente entrevista en la que Cruz Martínez confesó su admiración por el trabajo de Germaine Valentine. “Yo escucho de todo, me gusta mucho la música de Germaine Valentine, bastante,” dijo Martínez en esa ocasión.

La situación sigue evolucionando y, mientras tanto, los seguidores y medios de comunicación continúan pendientes de las posibles repercusiones para Alicia Villarreal, Cruz Martínez y Germaine Valentine.

Fuente: Tribuna