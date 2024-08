Kimberly La Más Preciosa se pelea en vivo con su esposo; afirma será detenido por violencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como si ya fuera una costumbre entre Kimberly La Más Preciosa y su esposo, Óscar Barajas, una vez más ambos han protagonizado una tremenda pelea, durante uno de sus clásicos en vivos de sus redes sociales, en los que llegó a mostrar un poco del contacto físico al que llegan en estos durante sus enfrentamientos, mismos por los cuales el esposo de la influencer aseguró que será arrestado bajo los cargos de violencia física en contra de su propia esposa.

Hace casi un año que la actriz de la obra de teatro, Perfume de Gardenias se dieron el sí acepto rodeado de sus familiares y amigos más cercanos, luciendo completamente enamorados, sin embargo, su luna de miel duró muy poco y a tan solo un par de meses de la boda, millones fueron testigos en un en vivo de Instagram de Kimberly cuando se peleó con este y hasta afirmaron que iban a separarse, pero a los pocos días se reconciliaron y afirmaron que irían a terapia para arreglar sus problemas, aunque en otras ocasiones volvieron a pasar por lo mismo.

Ahora, este jueves 8 de agosto, la pareja una vez más ha vuelto a darle todo un espectáculo a sus seguidores, pues Óscar transmitió otra pelea, en la que acusó a la amiga de Wendy Guevara de amenazarlo con encarcelados solamente porque estaba de malas y a él no le parece justo que descargué su ira con él: "Me están amenazando de que me van a llevar a la cárcel… Kimberly está enojada por sus ped… personales y de pilón me embarra a mí. Creo que no es justo".

Ante este hecho, Kimberly declaró que su esposo solo se hacía víctima, a lo que este respondió indignado: "Yo no soy la víctima, Kimberly. Tengo pruebas de cómo me estás tratando", a lo que se acercó su esposa, pero esta solo le dio un empujón y le tiró su celular a lo que este declaró que así es como lo trata y ella solo siguió insultándolo y asegurando que sí la había agredido y hasta de haberle roto la uña en una de esas peleas.

Finalmente, Óscar señaló que se iba de su hogar: "Ya me voy. Les mando bendiciones a todos y que siempre encuentres tu felicidad, Kimberly, de verdad", pero esta lejos de preocuparse, le señaló que lo haría con alguien que no la golpee a lo que este se enojó y le pidió que le mostrara las pruebas: "Ah, ¿te golpee? Saca las pruebas". Por su parte la integrante de 'Las Pérdidas' siguió indiferente y asegurando que solo se victimizaba.

Fuente: Tribuna del Yaqui