VIDEO: Actriz de Televisa cacheteó a Shanik Berman por inventar chisme; habló de ella en 'LCDLF'

Ciudad de México.- Luego de haberse convertido en la segunda eliminada de La Casa de los Famosos México, la periodista Shanik Berman continúa dando de qué hablar fuera del reality, debido a todas las declaraciones que hizo cuando seguía dentro. Tras el escándalo, una famosa actriz de Televisa confesó que se había cacheteado a Shanik debido a un fuerte chisme que le inventó.

Se trata de Lety Calderón, quien en una reciente entrevista recordó detalles del altercado que sostuvo con la especialista en espectáculos años atrás. Esta situación tomó relevancia en la actualidad, porque Shanik habló del tema dentro de LCDLF México y confesó que la actriz melodramas como Esmeralda la agredió físicamente por haber dicho una falsa noticia sobre su vida privada.

Berman contó en una conversación con Adrián Marcelo, Mariana Echeverría y otros miembros del programa, cómo Calderón la golpeó tras la publicación de una polémica nota. Ahora Lety recordó esta anécdota en entrevista para el programa Hoy y dijo: "Si, hace muchos años, no me pude contener y le di una cachetada en un salón de belleza porque ella aprovechó una entrevista que me hizo, para decir que estaba embarazada", especificó la artista de 56 años.

Al ser interrogada sobre si realmente estaba esperando a uno de sus dos hijos, Calderón respondió que lo que dijo Shanik era un chisme: "No, por supuesto que no, por eso fue el enojo. 19 o 20 años, no sé, yo acababa de poner mi casa, mi papá se puso mal, mi mamá y él me dejaron de hablar, se ofendieron muchísimo porque pensaron que me había ido de la casa porque estaba embarazada, entonces me causó un problema familiar muy serio".

Posteriormente, Lety señaló que este tipo de información dañó su entorno más cercano, provocándole gran incomodidad. "A veces, por querer vender una nota inventan cosas sin saber cómo pueden perjudicar a la familia. A mí no, porque yo estoy más acostumbrada, pero la familia o cuando te matan o cuando inventan ese tipo de cosas. Una vez también me mataron, y pues no, mi familia asustadísima. Mi mamá habló, porque antes de hablar conmigo, pues estaba muy espantada", declaró.

No obstante, Calderón ya ha hecho las paces con Shanik, no sin antes advertirle que no podría volver a inventarle un chisme. "Después ella, me acuerdo perfecto, que era una pelea de Julio César Chávez, me volvió a ver, estaba con mi mamá y me pidió disculpas. Me dijo que no iba a volver a pasar, y se lo agradecí porque le dije 'de verdad esto no puede volver a pasar, porque, además, si vuelve a pasar', en aquel entonces le dije 'pues sí va a haber consecuencias'", remató.

Fuente: Tribuna