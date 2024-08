Agustín exhibe secreto de Nicola Porcella; el actor lo hunde en 'Hoy' y le retira su apoyo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dentro de La Casa de los Famosos México no se había tenido personajes tan más odiados como los actuales, entre los que se encuentra el galán argentino, Agustín Fernández, debido a que no ha demostrado la simpatía con la que se dijo que llegaría a alegrar los días de todos los presentes, causando solo más hate. Y ahora, en pleno programa en vivo de Hoy, pese a que sus amigos lo apoyaban incondicionalmente, recientemente, Nicola Porcella le retiro todo su apoyo demostró que su motivo fue por haberle exhibido un secreto que lo pone en riesgo.

El originario de Argentina comenzó su oportunidad de conseguir su mayor impulso dentro de la televisión, como uno de los favoritos no solo para llegar a la gran final, sino para ganar el premio de los cuatro millones de pesos, dado a que se contaba con el fandom propia que consiguió en sus redes sociales, el de Nicola y Wendy Guevara, el segundo y primer lugar respectivamente de la primera temporada, sin embargo, ahora es de los más odiados.

Pero, al estar aislado del todo, el exparticipante de Guerreros 2020 sigue pensando que todos los seguidores de Nicola y Wendy están de su lado, así que por ello ha hecho comentarios muy desafortunados, creyendo que quedaría bien, sin embargo todo está más que lejos de ser vedad. Su más reciente altercado, fue por el hecho de que dijo que Porcella estaba teniendo un éxito tan brutal que ganaría hasta medio millón de pesos por lo que sea que suba de contenido.

Según lo dicho por el galán de Las Estrellas Bailan en Hoy, afirmó que los influencer sí dejan mucho dinero y que un ejemplo era su gran amigo, debido a que este por cada versus en TikTok se llevaba hasta medio millón de pesos, impresionando a todos los presentes. Pero, el pasado jueves 8 de agosto, Nicola en vivo del matutino antes mencionado negó rotundamente que ganara eso al mes o por versus en dicha red social, afirmando que no estaba ni cerca, que él sí lo desearía, pero que no era así y estaba muy por debajo de la cifra.

Finalmente, recalcó que él habló con Agustín antes de que entrara a dicho reality show, que le dio consejos y le dijo específicamente que no hacer, además de que le advirtió que si hacía algo que afectara su carrera le retiraría el apoyo, pues él se ha esforzado por tener una carrera en México y recuperar su reputación perdida hace muchos años en Perú, recalcando que ahora que hizo todo lo que le pidió no hacer, no lo apoyaba y esperaba que su fandom vote por Arath de la Torre. Cabe recalcar, que el actor aseguró que fuera del show serán amigos si Agustín aún lo quiere después de que tengan una seria conversación.

Fuente: Tribuna del Yaqui