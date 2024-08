Julio Preciado tunde a Natanael Cano y Peso Pluma por polémica de Luis Miguel y corridos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ya antes, en TRIBUNA, te hemos contado que, pese a que el género de corridos tumbados bélicos está teniendo una excelente recepción en México y en otras partes del mundo, la realidad es que no resulta ser del agrado de todos los artistas, quienes en más de una ocasión han criticado a esta rama del regional mexicano por considerarla agresiva y por incentivar a la narcocultura.

Un ejemplo de ello es el ocurrido con Julio Preciado, quien anteriormente ya se había lanzado contra este género, por lo que no resultó extraño que sacara las garras cuando brindó una entrevista en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde arremetió en contra de Natanael Cano, luego de que se le recordó que el sonorense había calificado de “viejito” a Luis Miguel en pleno concierto, lo cual fue tomado como una muestra de arrogancia por el exvocalista de La Banda El Recodo de Cruz Lizárraga.

El famoso declaró: “Ay, por favor, ojalá que lleguen a la edad de Luis Miguel con esa energía”. Posteriormente, el cantante se dedicó a resaltar todos los atributos que convertían al ‘Sol de México' en un artista de talla mundial, puesto pese a retirarse por un tiempo de los escenarios continúa ostentando récord en ventas y aún cuenta con el mérito de tener el cariño del público, pese a no ser activo en sus redes sociales.

Julio Preciado defiende a Luis Miguel por declaraciones de Natanael Cano

Pero esto no fue todo, Preciado también tenía algo que decir con respecto a Peso Pluma, quien se llegó a autodenominar en una entrevista como el salvador del género regional mexicano, puesto gracias a él se le comenzó a reconocer en otros países, declaraciones en las que Julio no estuvo de acuerdo y así lo hizo saber frente a las cámaras y micrófonos de Sale el Sol: “Creo que le falta mucho camino por recorrer a Peso Pluma para decir que viene a salvar, que sea el mesías de la onda grupera, pues la verdad que creo que le falta mucho, por favor, creo que los mesías aquí no existen”, señaló.

El famoso expresó que, lo que en realidad estaba ocurriendo con el género es que, los exponentes continúan trabajando, pero lo que dio el impulso necesario es que esta rama del regional mexicano es la que está gustando a la gente, por lo que este tipo de música se está vendiendo muy bien en las plataformas de audio: “Es lo que está pegando ahorita, pues que le vaya muy bien”, declaró el famoso intérprete.

