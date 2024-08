Luto en la música: Muere estrella country dos veces; lograron resucitarlo y le dio derrame

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Por primera vez en la historia de las celebridades se conocido que la música se vistió de luto en más de una ocasión por la misma estrella, debido a que el reconocido cantante de country de 62 años de edad, Phil Vassar, lamentablemente falleció dos veces por problemas cardíacos. Según lo relatado, después de un infarto al corazón lograron resucitarlo, pero poco después le dio un derrame y volvió a morir.

Historias inusuales y locas se viven siempre en el mundo del espectáculo, pues los artistas se animan a hacer lo impensable, ya sea por la anécdota o por complacer a fans, sin embargo, hoy quién se lleva el premio a lo más loco, es Phil, quién experimentó dos muertes avaladas medicamente, de las cuales afortunadamente pudo regresar a la vida y estar en este mundo para contarlas a sus millones de fans, dejándolos en shock.

La estrella intérprete de éxitos como Six-Pack, que hoy en día cuenta con 62 años de edad, confesó que a inicios del 2023 perdió la vida dos veces y las dos logró salir adelante. La primera relató que ocurrió debió a un infarto al corazón, que ocasionó que este estuviera sin ritmo alguno por 30 minutos, hasta que pudieron reanimarlo. Sobrevivir a un ataque cardíaco es un milagro, pero sobrevivir y no tener secuelas mentales tras más de 30 minutos sin oxigenación es un acto divino, y eso lo tiene presente el cantante.

Phil Vassar. Internet

Pero, no suficiente con haber ido al más allá por media hora, el cantante reveló al programa Taste Of Country, que a los días sufrió un derrame cerebral, el cual ocasionó que su corazón se detuviera una vez más, asegurando que "no tenía latidos del corazón en absoluto", por lo que legal y físicamente estaba sin vida, había fallecido, pero gracias a los esfuerzos médicos volvió a revivir y una vez más, con sus funciones cerebrales intactas.

Phil reveló que tras despertar, no recordaba lo ocurrido, pero que los doctores le contaron la verdad y que sí pensaron que no iba a salir de ello, pero dado a su juramento quisieron hacer absolutamente todo para salvarlo y hasta terminó con las costillas rotas de los esfuerzos por mantenerlo en este mundo: "Caí muerto. Estuve muerto durante 30 minutos un par de veces. No hay latidos. No hay latidos en absoluto".

Entonces ella empezó a hacerme RCP hasta que llegó el equipo y me trajeron de regreso. Tuvieron que aplicarme 11 descargas eléctricas y me fracturaron algunas costillas. Me rompieron las costillas. Pero no recuerdo nada de eso. Pero hicieron un gran trabajo para recuperarme, ¿sabes?", narró.

Finalmente, la estrella del country agradeció a la medicina y a Dios por existir, declarando que si no fuera por ello él en estos momentos estaría en una tumba bajo tierra, destacando que es una locura como pueden cambiar las cosas de un momento a otro: "Estoy de gira de nuevo y vuelvo a hacer lo que siempre hago. Gracias a Dios que existe la medicina, probablemente no habría vivido hace unos años, pero ahora pueden escatimarte y curarte".

Phil en concierto este 2024. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui