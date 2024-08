¿No reconoce a Julián Gil? Marjorie de Sousa da fuerte noticia de su hijo con el actor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mayor golpe para un padre es no ver a su hijo, y ahora, tras años sin ver a su primogénito, Julián Gil se llevaría otro duro golpe, ya que la famosa actriz de origen venezolano, Marjorie de Sousa, acaba de brindar una entrevista en la que dio fuerte noticia de su hijo relacionado a su actual figura paterna, el empresario Vicente Uribe, actual pareja de ella, ¿acaso no reconoce al actor de Televisa como su padre?

La famosa venezolana habló como pocas veces de lo que significa actualmente su maternidad de Matías Gil, el pequeño que procreó hace siete años con el actor de Televisa, y con quien recientemente disfrutó de unas merecidas vacaciones en el parque Epcot de Disney, de Florida. Como se sabe, desde hace cinco años que el histrión no puede ver al menor debido a las peleas legales en el que ella pide mayor cantidad de dinero para la pensión.

Al preguntarle lo que representa el pequeño para ella, la actriz venezolana manifestó que el menor es tu vida entera, dejando en claro que desde que llegó a su vida no ha sido igual, afirmando que su vida entera de un giro completo para bien, por lo dio lo mejor que pudo pedir: "Mati me regaló un hogar, Mati es mi verdadera familia, él es mi centro, es mi cómplice, mi compañero en todo, me hace reír, siempre es muy atento conmigo, me cuida, mi relación con mi hijo es un regalo que doy gracias a Dios todos los días”.

Sobre la manera en que su descendiente le ha ayudado a curar su corazón, la actriz de Hasta El Fin Del Mundo confesó que fue la base de todo para reconstruirse y ser no solo una mejor madre, sino una mejor persona para darle lo mejor al menor: "Cuando tu prioridad es estar bien para poder darle lo mejor a tus seres amados, no tienes opción de permitirte estar mal. Mi hijo me sanó, mi madre, yo lo hice por mí, todo vale la pena cuando en el camino puedes ver la recompensa llamada 'amor'".

Y al ser cuestionada por la revista People en Español con respecto a la relación que mantiene el niño con su pareja, el empresario mexicano Vicente Uribe, y la posibilidad de casarse con él y tener más hijos, Marjorie explicó: "Increíble, somos un gran equipo y siempre nos apoyamos en todo. No creo que tenga más hijos la verdad, soy muy feliz así y mi felicidad es Matías. Pero una cosa es lo que uno quiere y otra la voluntad de Dios, así que si llega bienvenido sea".

Finalmente, la artista de 44 años agradeció la ayuda de su madre, Gloria Rivas, en el cuidado y crianza del menor, destacando que ha sido una parte clave para ser esa madre que desea ser para su hijo, ya que no es fácil y cuando no puede estar con el pequeño por temas laborales, el tener a su madre para que siga la crianza que le dio a ella y a su hermano, sabe que es lo mejor ya que considera que hizo un excelente trabajo.

Desde que me enteré que estaba esperando a Mati mi mamá fue mi mayor apoyo, doy gracias por poder tenerla y contar con ella en todo momento. No es fácil, ya que ella está acostumbrada a su vida en Venezuela y hemos trabajado en equipo para estar bien todos. Contar con mi mamá fue el mayor regalo que Dios me pudo dar, ella es quien me ayuda con Mati ¿y quién mejor? Al ver cómo nos crió a mi hermano y a mí, sé que está en buenas manos mi hijo", manifestó.

