Verónica del Castillo hunde a Belinda y revela presuntas deudas de la famosa; esto dijo

Ciudad de México.- Este fin de mes de julio e inicio de agosto no parecen haber sido los mejores para Belinda, quien en menos de tres semanas ha ocupado los titulares de los medios de comunicación, ya sea por la abrupta boda de Christian Nodal con Ángela Aguilar o porque se le vinculó con el hijo del ‘Chapo’ Guzmán, cosa de la que te hablamos el pasado jueves, 8 de agosto. Cuando las cosas parecían comenzar a calmarse para la celebridad, todo dio un vuelco inesperado.

Resulta ser que la conductora de televisión, Verónica del Castillo exhibió las presuntas deudas que la cantante de Boba Niña Nice dejó tras de sí cuando era vecina de su padre, Don Erik Del Castillo y de la actriz de Lagunilla, Mi Barrio, Maribel Guardia. Ya que, supuestamente, Beli se habría marchado de la zona sin pagar algunos meses de renta que quedó a deber, así como también señaló que la solía sacarle dinero a sus parejas.

Verónica del Castillo hunde a Belinda por presuntas deudas

La hermana de Kate del Castillo dejó en claro que, en realidad, no conocía del todo bien a Belinda y que lo que sabía era gracias a sus papás, quienes eran los encargados de administrar la calle en la que residían tanto ellos como la actriz de Bienvenidos al Edén y Maribel Guardia: “No la conozco, pero vivió en la calle donde vivían mis papás, creo que se fue sin pagar renta y…. pues sí, es un poquito como que… “, dejó la idea al aire.

Posteriormente, Verónica declaró para las cámaras de Hoy que Belinda tenía mala fama, puesto asegura que, según lo que ha sabido de la guapa española es que, usualmente no cumple su palabra, por lo que termina quedando a deber: “Y pues dos o tres personas por fuera me han dicho que no es una mujer como que cumpla lo que queda y todo eso, pero bueno, yo sé que bueno, con todos los señores con los que se ha involucrado, como que sí les saco dinero, ¿verdad?”.

Verónica del Castillo habla de las presuntas deudas de Belinda

Dichas declaraciones podrían ser reforzadas por lo dicho hace unos meses por Babo, líder de Cártel de Santa, quien expuso a Belinda por no cumplir su palabra al filtrar antes de tiempo una colaboración en la que ambos estaban trabajando, pero al final de cuentas ésta no pudo hacerse realidad. Muchos podrán recordar cuando el rapero arremetió en contra de la exactriz infantil porque la calificó como alguien en quien no se puede confiar.

