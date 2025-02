Aseguran que pleito entre Gala Montes y Briggitte Bozzo en centro comercial no fue real

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos meses concluyó La Casa de los Famosos México 2 (LCDLFM), reality show que genuinamente encantó al público al grado en el que un equipo se posicionó como el consentido de la temporada y se trató de Team Mar, en el que participaron Gala Montes, Arath de la Torre, Briggitte Bozzo, Karime Pindter y Mario Bezares. Este grupo fue tan querido por el público que la gente se aseguró de que todos llegaran a la gran final.

Y es que hubo un factor que provocó que la gente se encariñara a sobremanera con la gente y se trata de la camaradería que hubo entre las celebridades, al grado en el que cuando el concurso terminó, nadie dudó que continuarían trabajando en proyectos similares como fue el caso de Señora Presidente, donde todo el Team Mar fue invitado, pero lo cierto es que, conforme el tiempo avanzó más integrantes iban abandonando la puesta en escena.

Por otro lado, las denominada Chicas Superponedoras también se separaron y rara vez han sido vistas juntas como un trío. Es bajo este contexto que, cuando trascendió que Gala Montes y Briggitte Bozzo se habían reunido en una plaza de la Ciudad de México, la gente no dudó en emocionarse, puesto creían que se trataría del reencuentro de dos de las participantes preferidas del concurso, pero grande fue su decepción cuando se filtraron imágenes que denotaban una fuerte disputa entre ambas.

¿Gala Montes y Briggitte Bozzo pelean en centro comercial? Sus amigos desmienten historia

Créditos: Internet

No fue sino hasta recientemente que los amigos de Gala y Briggitte salieron a desmentir que esto fuera cierto, sino por el contrario, garantizaron que las jóvenes no hicieron más que expresarse un gran cariño mientras estaban juntas: “Anna (amiga de Gala) y su mejor amigo (de Briggitte) estaban contando que ayer andaban risa y risa porque les estaban pidiendo muchas fotos a las dos y que en ningún momento hubo ninguna discusión, al contrario, les dio gusto verse”, indicaron.

La pareja mencionó que les parecía gracioso que no podían avanzar demasiado por la plaza porque no paraban de pedirles selfies e incluso aseguraron que la gente llegaba a formarse con la esperanza de obtener alguna imagen con las celebridades. Por otro lado, destacaron que tal discusión jamás existió y que todo parece estar mejor que nunca entre las jóvenes: “Si estábamos muertos de risa porque las paran cada tres segundos, entonces no podemos hacer nada, estamos en un tema y de la nada ‘Oye una foto’ y no lo peor es que luego se formaban”, señaló.

Fuentes: Tribuna