¿Kenia Os y Peso Pluma, novios? Wendy Guevara y Paola revelan la verdad de su relación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se rumorara una relación sentimental entre el conocido cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, y la también intérprete de pop y reaggetón, Kenia Os, las influencers, Wendy Guevara y Paola Suárez, en un reciente en vivo de redes sociales han revelado la verdad de esta situación, destacando que no se crean las cosas por como lo ven, ¿acaso sí son novios o no?

En julio del 2024, comenzaron a surgir rumores de un posible romance entre Os y el conocido como 'Doble P', después de que lanzaran su colaboración musical, Tommy & Pamela. En ese momento, el cantante de corridos tumbados seguí en el ojo del huracán por su pública infidelidad a Nikki Nicole con una guapa modelo, con la que fue captado de la mano en uno de los casinos de Las Vegas, Nevada, tras asistir al Super Bowl 2024.

Ahora, después de meses de que los rumores no pudieron ser comprobados pues incluso el cantante comenzó su relación con Hanna Howell, el pasado sábado 25 de enero, el cantante de corridos tumbado fue captado junto a la intérprete de Jackpot durante la Pegasus World Cup, un prestigioso evento en Hallandale Beach, Florida. Ambos jóvenes llegaron juntos al evento y durante este se les vio muy pegaditos y hasta abrazados, y aunque no hubo besos para muchos fue confirmación de su romance.

Ante estos rumores, Guevara junto a Paola Suárez, durante uno de sus en vivos fueron cuestionadas por la situación entre Hassan Emilio Kabande, nombre real de Peso Pluma, en el que la integrante de 'Las Perdidas' declaró que el estar abrazados así no comprobaba nada y con su usual sentido del humor, señaló que al hablar con ella le pidió que ya no la molestaran: "Yo nomás vi que se abrazaron, quién sabe si anden hermanas, yo nomás vi que se abrazaron, Kenia Os estaba sentada, de echo estábamos hablando y me dijo 'Qué onda Paola, dile a tus fans que no me anden diciendo cosas'".

Finalmente, la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, mencionó que a ella y a Paola, varios de sus amigos cuando van de fiesta al antro o a fiestas, las han llegado a abrazar de esa manera y no es que hayan tenido algo que ver, sino que en realidad nunca pasó nada entre ellos y ese abrazo fue una muestra de cariño mientras estaban bebiendo, por lo que destacó que no creía que anduvieran.

Fuente: Tribuna del Yaqui