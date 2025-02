Taylor Swift y Travis Kelce hacen arder la NFL con apasionado beso por triunfo de Chiefs

Comparta este artículo

Estados Unidos.- De nueva cuenta, Taylor Swift ha logrado que millones en redes sociales se enfoquen en ella y su novio, el jugador Travis Kelce, debido a la manera en que celebraron el triunfo de los Kansas City Chiefs, dándose un muy apasionado beso en los labios en medio del campo, haciendo arder la NFL, pues sus espectadores comentaron tanto a favor como en contra, como suele suceder cada que la creadora de Anti-Hero se presenta en los partidos.

Una vez más, Patrick Mahomes lideró a su equipo para ganar un campeonato de la Conferencia Americana (AFC), el pasado domingo 26 de enero de este 2025, enfrentándose a los Buffalo Bills en el Arrowhead Stadium, en su ciudad natal, Kansas City, Misuri. El partido estuvo lleno de un sin fin de emociones, incluso se pensó que los Chiefs podrían perder en su propia casa, pero de último momento dieron un giro de eventos y se llevaron el triunfo por tercer año consecutivo.

Con este triunfo, Mahomes, Kelce y el resto del equipo consiguió su pase al Super Bowl LIX, en el que van a enfrentarse a las Philadelphia Eagles. Sin embargo, una vez que el partido terminó y las familias se encontraron con los jugadores fueron Taylor y Travis los que se robaron las miradas de todos por la maravillosa manera en la que ambos se mostraron su amor, pues al encontrarse en el campo, la intérprete de Lover y el ala cerrada se abrazaron y se dieron un apasionado beso.

Tras el beso inicial, la pareja volvió a abrazarse, la intérprete de You Belong To Me acarició su cabello y volvieron a darse un beso más suave, tras lo que comenzaron su camino para salir del lugar despidiéndose al público y a la gente que se les acercaba. La famosa cantante habló para la prensa y señaló el gran orgullo que sentía por su pareja en este logro: "Estoy tan orgullosa de él. Es un líder increíble y da todo por su equipo. Estar aquí para verlo lograr algo tan grande es realmente especial".

Por su parte, el ala cerrada dijo la felicidad que le daba el que la creadora de Bad Blood vaya y lo apoye en sus partidos, además de estar con sus padres: "Ver a Taylor con mi madre durante los partidos es algo que significa mucho para mí. Ella no solo me apoya a mí, sino también a mi familia, y eso es algo que realmente valoro". Una vez que dieron sus declaraciones, salieron dekl lugar y se captó el momento en que Swift brincaba emocionada tocando el pecho de su novio, quien al final tomó su brazo y le dio un tierno beso.

Fuente: Tribuna del Yaqui