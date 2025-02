Briggitte Bozzo confirma en 'Hoy' fin de la relación entre Gala Montes y Karime Pindter

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras tantos rumores de la separación de 'Las Chicas Superponedoras', la querida actriz, Briggitte Bozzo, recientemente ha dado una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en la que confirmó el fin de la relación entre la joven cantante, Gala Montes, y la querida influencer y presentadora, Karime Pindter, asegurando que al final del día no todos pueden volar a la misma altura.

Después de tantos dimes y diretes sobre su pelea con Montes y que se dijera que la actriz de El Señor de los Cielos y Pindter terminaron peleadas por las aparentes mentiras de Gala y su relación con Icho Van, Briggite ha aclarado que por su parte, ella se lleva bien con Montes, pero no puede decir nada de entre ella y Karime: "Yo no puedo opinar sobre dos chicas no tengo ni idea de lo que piensan, pero en mi caso, yo con Gala yo me llevo bien, nos hablamos de vez en cuando de 'hola ¿cómo estás?, aquí estoy para lo que necesites, vamos a vernos pronto'".

Bozzo destacó que con la presentadora de Karime Kooler la situación era más cercana y se buscaban más, pero como el trío unido que mostraron ser dentro de La Casa de los Famosos México, por el momento no ha pasado nada y el chat en conjunto está inactivo desde hace meses: "Con Karime igual de 'Oye, vamos a tal lugar, te extraño, mi gatita', con ella tengo más comunicación. Siendo sincera no nos hemos juntado las tres, no hemos hablado en el chat de Las Chicas Superponedoras, es más individual la comunicación".

Tras confirmar que ellas se lleva bien con la exintegrante de Acapulco Shore y la intérprete de Takara, por separado, destacó que ella está muy encariñada con la idea de las tres juntas como familia, pero que al final del día, la realidad de cada quien es diferente y los caminos se separan: "Me encariñé mucho, pero uno tiene su vida personal y cuando a uno le cae su propia realidad es como 'a ver que hago', y tengo que aprovechar mis oportunidades y ser mi mejor versión y no todos pueden volar a la misma altura que tu traes".

Finalmente, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy declaró que así es la vida, que a veces hay gente que llega a la vida de uno, te enseña y se va, por lo que no se engancha con temas polémicos y simplemente agradece lo vivido. Sobre su carrera, afirma que todo está de maravilla, se dio unas vacaciones este mes de enero del 2025, pero ahora, ya está lista para retomar su agenda y seguir con sus compromisos.

Fuente: Tribuna del Yaqui