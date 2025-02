"Es una porquería": Magaly Chávez hunde a Alfredo Adame por acusar a exesposa de incesto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Magaly Chávez, recientemente ha dado una entrevista en la que no dudo en hundir a Alfredo Adame, tachándolo de ser "una porquería" y también un hombre mentiroso que solamente inventa chismes y no iba a cambiar nunca. La también expareja del actor de Televisa se le fue en contra defendiendo a Marypaz Banquells, a quien acusa de practicar incesto con su propio hijo.

Hace una semana, Susana Quintana, una mujer conocida por haber salido con Adame en el 2018, recientemente reapareció en entrevista con TV Notas, a los que afirmó que él le confesó que Marypaz y su hijo Diego Adame tenían relaciones íntimas y por eso acabó su matrimonio: "Me dijo: 'Porque su mamá y él ¡tienen intimidad!' Volteó y me dijo: 'Te quedaste fría, ¿verdad?' Le dije: '¿Cómo crees?', y me dijo: 'Así es. Lo creas o no'. Pensé: '¡Dios mío! Esto está peor de lo que yo creía'". La mujer señala que no lo cree verdad.

Hasta el momento, ni Banquells o el hijo en común acusado de estas terribles acusaciones, se han pronunciado, pero Rocío Banquells salió a defender a su hermana y sobrino, declarando que el exhabitante de La Casa de los Famosos estaba solamente hablando para llamar la atención de los medios de comunicación y ser relevante unos minutos: "Es muy triste es que te metan y te sigan metiendo, y utilizando tu nombre, tu persona, para tener sus cinco minutos de fama".

Ahora, fue la expareja de Adame, Magaly, que al ser cuestionada por la prensa sobre esta nueva polémica, que salió a defender a Marypaz, negando lo dicho por el exparticipante de Soy Famosos, ¡Sácame de Aquí!, destacando que todo lo que él decía era mentira y él era "una porquería" de persona que no merece la pena decirle nada: "Ustedes saben lo que pienso de ese señor, todo lo que sale de su boca es una porquería, así es, así es esta persona. No tengo nada que decirle a ese señor".

Sobre el que pensaba que siguiera atacando de esa manera a sus exparejas, ya que ella vivió de cerca sus difamaciones al acusarla de ser hombre, Magaly solo recalcó que no había nada que hacer más que ignorarlo, pues así era él y no iba a cambiar hasta que se quedara mudo: "Así va a ser y así será siempre, ese señor se va a callar hasta que se quede mudo". Tras ganarle su demanda, Chávez ha dejado en claro que ella prefiere ignorar todo lo que venga de Alfredo.

Fuente: Tribuna del Yaqui