Alicia Machado arremete de nuevo contra Selena Gomez; dice no importa si atacan a su hija

Miami, Florida.- De nueva cuenta, Alicia Machado ha demostrado que no se deja intimidar por nada ni nadie, pues en vivo de La Mesa Caliente no tuvo pelos en la lengua para arremeter en contra de Selena Gomez, señalando de manera contundente que no se arrepiente de absolutamente nada de lo que dijo. La actriz de Televisa declaró que le digan lo que le digan no cambiará de opinión y no le importa si atacan a su hija.

La ex Miss Universo originaria de Venezuela, generó controversia en redes sociales luego de criticar a la intérprete de Look At Her Now, quien recientemente se mostró conmovida por la difícil situación de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. La actriz y cantante estadounidense publicó un video, que posteriormente eliminaría, donde con lágrimas en los ojos habló sobre la crisis migratoria, lo que provocó la reacción de Machado, quien no dudó en lanzar fuertes comentarios, en la que le dice que deje de llorar, la llama "pend..." y le pide se meta al gimnasio.

Lejos de mostrarse arrepentida pese a todas las críticas que recibió en redes, en el programa de Telemundo reafirmó lo que dijo y señaló no se arrepiente de nada: "Lo que yo quise decir fue lo que dije y lo que escribí y punto. Sí, mi hijita, ya deje la lloradera". Además, la venezolana criticó el desempeño de la actriz en la película En Busca de Emilia Pérez, donde Gomez interpreta a una mujer latina: "Póngase a estudiar español para que no vuelva a hacer el ridículo en otra película donde te den un personaje de latina".

Machado también arremetió contra la industria cinematográfica estadounidense, cuestionando cómo se asignan ciertos papeles: "El marketing de los gringos es que tengo sangre latina y no sabes ni hablar el idioma. Y te dan una película donde, perdónenme, en mi opinión personal, tengo dos licenciaturas en cine, aparte de la carrera que tengo como actriz". La ganadora de La Casa de los Famosos dejó claro que no le gustó la cinta y que, en su opinión, es una falta de respeto: "A mí esa película no me gustó. Punto, me parece una ofensa".

Las declaraciones de la actriz de Una Familia Con Suerte, desataron un debate en redes sociales, donde muchos usuarios señalaron que sus críticas eran injustas y contradictorias, recordando que en el pasado ella misma había sido blanco de duros comentarios por su aumento de peso, recordando su incidente con Donald Trump. Ante esto, Machado se defendió afirmando que ella también tiene derecho a opinar: "La señora también comete errores. Lo que pasa es que nosotros los latinos, como son artistas gringos, creemos que son intocables".

Además, la exreina de belleza subrayó que no se arrepiente de sus comentarios: "A Alicia Machado sí la pueden insultar, ofender, humillar, decirme lo que les dé la gana. Pero yo no le puedo decir a otro artista gringo". Finalmente, cuando se le cuestionó sobre qué la hacía sentirse con autoridad para criticar a la actriz de Los Hechiceros de Waverly Place, Machado respondió con firmeza: "Porque tengo 47 años. Fui Miss Universo cuando era una niña de 18, y mírame ahora y no tengo una sola liposucción".

En un punto para hacerle ver su error, le cuestionaron que era madre de una nena y que si le gustaría que la criticaran de esa manera, a lo que dijo que sí, que adelante, que no le afectaba. La polémica sigue creciendo en redes sociales, donde la opinión sobre el tema sigue dividida entre quienes apoyan a Machado y quienes consideran que sus comentarios fueron innecesarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui