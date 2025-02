Hijo de Camilo Sesto enciende las alarmas al compartir esta FOTO: "¿Por qué te ves triste?"

Comparta este artículo

Madrid, España.- Camilo Blanes, hijo del fallecido cantante español Camilo Sesto, es una de las celebridades más polémicas de habla hispana, debido a las publicaciones que suele realizar a través de sus redes sociales, donde su transición de género ha sido notable, al grado en el que hay quienes consideran que, quien alguna vez fue conocido como ‘Camilín’ murió junto a su padre en el año 2019.

Como algunos recordarán, Blanes pasó a hacer ‘Sheila Devil’ hace un par de años, cuando comenzó a eliminar sus fotografías en su cuenta oficial de Instagram, para comenzar a publicar imágenes alteradas a través de filtros en las que lucía mucho más femenino, mientras que en otros retratos ya se le podía ver como una mujer al 100 por ciento de la palabra; fue entonces que salió a la luz su condición de persona trans.

Camilo Blanes alerta con esta publicación en Instagram

Hasta este punto no se reportaría ningún problema sino es que ‘Sheila’ no hubiese compartido fotografías en los que da la impresión de estar completamente drogada o con heridas de laceraciones en sus brazos y en sus piernas, lo que deja en claro que la estrella no se encontraría del todo bien, sino por el contrario, se habría perdido en una serie de adicciones y de las supuestas fiestas salvajes que comparte en sus redes sociales.

La preocupación de sus fanáticos comenzó a resonar con aún mayor fuerza en las imágenes en las que Blanes no luce para nada feliz, sino por el contrario, da la apariencia de estar muy triste, como es el caso de una de sus selfies más recientes, la cual compartió durante la jornada del pasado martes 28 de enero. En la imagen se le ve luciendo una peluca castaña, con una mirada pérdida, la cual observa directamente a la cámara.

Camilo Blanes paraliza con esta publicación en Instagram

Como era de esperarse, sus fanáticos no tardaron en cuestionarle sobre qué es lo que le ocurría, pero como es su costumbre, ‘Sheila Devil’ se negó a responder cualquier tipo de comentario: “Hola, ¿por qué te ves triste?”, “Cuidate, te queda mucho por vivir”, “Mírate los ojos; no eres tú. Canta, persigue tu sueño. Poco a poco, pero n ote dejes llevar por las malas rutinas”, “Qué Dios te ayude a curar un poco todo ese dolor que se refleja en tus ojos”, fueron algunos de los mensajes que el famoso recibió en su publicación.

