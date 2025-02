Conductores de 'Ventanenado' se lanzan contra Alicia Machado: "Eres lo peor que ha pasado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que Selena Gomez es una de las artistas más polémicas de este comienzo del 2025, debido a su participación en la controversial cinta Emilia Pérez, la cual ha sido duramente criticada por el público mexicano debido a que maneja diversas problemáticas sociales del país como es el caso de las desapariciones forzadas, la transexualidad y el narcotráfico. Aunque para muchos estos temas fueron tratados de manera superficial.

Pese a lo ya dicho, Selena Gomez grabó un video en el que manifestó toda su empatía hacia los migrantes que son deportados de manera masiva en Estados Unidos tras el ingreso de Donald Trump a la presidencia; esto desató la molesta en la modelo y exMiss Universo Alicia Machado, quien no dudó en salir a atacar a la actriz de Los Hechiceros de Waverly Place y Only Murders in the Building, a quien le grabó un video en el que la tildó de “muchacha pen…”.

En su clip, Machado envió a Selena a hacer ejercicio y hasta le recomendó consumir cierto tipo de proteínas. Horas más tarde, Alicia fue invitada a La Mesa Caliente, donde lejos de arrepentirse por lo dicho, lo recalcó: “No puedes vivir con una actitud de víctima, a mí me molestó un poco eso de ella... ‘es que estoy enferma’, yo tuve cáncer de mama, tengo siete operaciones de senos, tengo una condición médica que se llama fibromialgia crónica, tuve problemas de riñón, sobreviví a desórdenes alimenticios, entonces yo creo que mi bandera en este momento es fuerza”, declaró la famosa.

Aunque los presentadores intentaron hacer que Machado se retractara, ella se negó a hacerlo enfatizando que le desagradaba la actitud de víctima que Gomez estaba tomando. Es bajo este contexto que los conductores de Ventaneando salieron en defensa de la exchica Disney. La primera en tomar la palabra fue Pati Chapoy, quien declaró: “Qué triste papel el de Alicia Machado, criticando a Selena Gomez”. Por su parte, Pedro Sola resaltó: “Qué desagradable. Que no se le olvide cuando Trump la criticó tanto cuando fue Miss Universo”. Por su parte Linet Puente le recordó a la modelo que debía ser más empática con la histrionista de Emilia Pérez dado a que ambas son latinas:

“Ella también es latina, se lo recordamos. Debería de estar de este lado (…) es un mensaje de odio que en este momento no necesita nadie. Alicia Machado, eres de lo peor que ha pasado en este mundo”, sentenció Puente.

En tanto, Pati Chapoy le recordó a Machado que ella no había nacido en Estados Unidos y que también corría riesgo de ser deportada: “Y también la podrían deportar, que no se le olvide. Ella no nació allá, pero Selena, sí”, con esto último, la presentadora terminó por hundir a Machado, hasta el momento, la famosa modelo no ha hablado al respecto, por lo que se desconoce si es consciente sobre lo que se ha dicho de ella en estos días.

